Motorola, uygun fiyatlı Moto G14 modelini tanıttı

Rekabetin üst düzeyde olduğu akıllı telefon dünyasında son dönemde yükseliş içinde olan Motorola, yüksek donanıma sahip modellerin yanı sıra uygun fiyatlı model arayanlara uygun cihazlar da üretmeye devam ediyor. Şirket, yine uygun fiyatlı bir cihazla kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Moto G14 serisi, 6,5 inç Full HD+ ekran, Unisoc T616 işlemci, 4 GB RAM, 128 GB depolama, 50 MP arka kamera ve 5000 mAh pil gibi özelliklere sahip.

Rekabetin üst düzeyde olduğu akıllı telefon dünyasında son dönemde yükseliş içinde olan Motorola, yüksek donanıma sahip modellerin yanı sıra uygun fiyatlı model arayanlara uygun cihazlar da üretmeye devam ediyor. Şirket, yine uygun fiyatlı bir cihazla kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Moto G14, 6,5" Full HD+ ekran ile sahne alıyor

Motorola'nın G serisi uygun fiyatlı modellerini kapsıyor. Moto G14 serisi, diğer modellere nazaran ekran kısmında birtakım iyileştirmelerle geliyor. Cihaz, 6,5" Full HD+ ekran (20: 9) ile sahne alıyor. Diğer cihazların HD ekranla tanıtıldığını göz önünde bulundurursak serinin önemli bir oyuncusu olmaya aday.

Motorola modelinin işlemci koltuğunda Unisoc T616 yer alıyor. İşlemci 2.0GHz'de 2x Cortex-A75 ve 1.8GHz'de 6x A55 ile 12nm yonga seti ve ayrıca Mali-G57 MP1 kullanıyor. Cihaz, 5.000 mAh bataryadan beslenecek. Batarya ise 15 W şarj desteğine sahip.

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Kamera ise önceki model ile aynı kaldı. Arka paneldeki 50 Megapiksel ana kameraya 2 megapiksellik derinlik sensörü eşlik ediyor. Ayrıca ön panelde 8 megapiksellik özçekim kamerası yer alıyor. Dolby Atmos özellikli stereo hoparlörlere sahip cihaz, 4 GB RAM ve 128 GB depolama ile geliyor. Ek olarak microSD yuvası bulunduruyor. Cihaz ön satışta 90 dolardan listelendi. Daha sonra ise 120 dolar seviyelerine çıkacak.

Moto G14 özellikleri

Ekran : 6,5 inç (2400×1080 Piksel) FHD+ 20: 9 en boy oranlı LCD ekran, 60Hz yenileme hızı, 120Hz dokunmatik örnekleme hızı, Panda cam koruması

Chipset : Mali-G57 GPU'lu 2.0 GHz UNISOC T616 Octa-Core 12nm işlemci

RAM/Depolama: 4 GB LPDDR4X RAM, 128 GB UFS 2.2 depolama, microSD ile 1 TB'a kadar genişletilebilir bellek

İşletim Sistemi : Android 13

Kamera : 50MP f/1.8 diyaframlı arka kamera, 2MP f/2.4 diyaframlı makro kamera, 8MP f/2.4 diyaframlı ön kamera

Pil : 20W hızlı şarjlı 5000mAh pil