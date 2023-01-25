Bir dönemin efsane telefonu Motorola Razr yenilenen ve katlanan telefon modelli ile geri döndü. Motorola Razr 2022 inceleme sizlerle.

Bir dönemin efsane telefonu Motorola Razr yenilenen ve katlanan telefon modelli ile geri döndü. Motorola Razr 2022 inceleme sizlerle.

Motorola Razr 2022 inceleme!

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Yenilenen ve katlanabilir yapısı ile karşımıza çıkan Motorola Razr 2022 işlemci tarafında 4 nm fabrikasyon sürecine sahip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 modelinden gücünü alıyor. Adreno 730 GPU'su bulunan bu işlemci telefonda Android 13 ile çalışıyor.

Ekran tarafında 6,7 inç 1080×2400 piksel çözünürlüklü 144 Hz destekli AMOLED ekrana sahip Razr 2022, ikinci ekranında ise 2.7 inç 573×800 piksel çözünürlüklü AMOLED ekran ile birlikte geliyor. Depolama ve bellek tarafında UFS 3.1 destekli 128 GB-8 GB RAM, 256 GB-8 GB RAM, 512 GB-12 GB RAM bulunuyor.

50 Megapiksel f/1.8 geniş açı ana kameraya eşlik eden 13 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açı olmak üzere iki arka kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 32 Megapiksel f/2.4 geniş açı kamera mevcut. Arka kamera 8K @30fps ve 4K @60fps video çekme yeteneğine sahipken ön kamerada ise 1080 @30fps video çekilebiliyor.

Bağlantı tarafında en yeni Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 ve Type-C 3.1 girişini destekleyen Motorola Razr 2022, 3500 mAh batarya kapasitesi ve 30W kablolu şarja sahip.