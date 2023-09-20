Motorola, üç yeni orta sınıf telefonuyla birlikte Pixel 7a'nın tahtını alacak. Motorola Edge 40 Neo, Motorola G84 ve Motorola G54 İngiltere'ye getiriliyor. Fiyat performans olarak başarılı olan bu telefonlar, bütçe dostu seçenekler sunuyor.

Motorola yine yaptı yapacağını. Bütçe dostu telefonlar konusunda her gün kendini aşıyor. Piyasaya süreceği üç yeni telefonuyla birlikte Pixel 7a'nın tahtını alacak. Motorola, Motorola Edge 40 Neo, Motorola G84 ve Motorola G54 ile üç yeni orta sınıf telefonu İngiltere'ye getiriyor. Android 13 destekli telefonların üçünün de fiyatı 300 £'un altında olacak.

Motorola'nın bütçe dostu telefonları piyasayı sallayacak!

Motorola piyasaya rüzgar gibi geri döndü. Fiyat performans olarak epey başarılı cihazlarla orta sınıfın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Motorola Edge 40 Neo Motorola Edge 40'ın bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Motorola Edge 40'ta olduğu gibi 144Hz yenileme hızına sahip. 6.55 inçlik pOLED çerçevesiz ekranıyla tam not aldı.

Motorola Edge 40'tan farkı ise yongası. Motorola Edge 40 Neo MediaTek Dimensity 7030 yongasına sahip. Bu fark sizi endişelendirmesin. 68W hızlı şarjla eşleştirilmiş benzer bir 5.000mAh bataryayla aynı performansı sunacak. Ayrıca 13 megapiksel makro ve ultra geniş kamerayla eşleştirilen 50 megapiksel ana sensörleriyle mükemmel bir deneyim sunacak.

144 Hz ekran ve OIS kamera: Motorola Edge 40 Neo tanıtıldı!

Motorola'nın bütçe telefonlarından diğer ikisi ise G84 ve G54. Onlar da tıpkı piyasadaki diğer uygun fiyatlı telefonların özelliklerini taşıyor. Birkaç malzeme ve özellik dışında birbirlerine çok benziyorlar. Mesela ikisi de120 Hz yenileme hızıyla birlikte 6,55 inç Full HD+ ekrana sahip. Ayrıca her ikisinde de 30 W'a varan hızlarda hızlı şarj özelliğine sahip 5.000 mAh büyük piller mevcut.

Tabi bütçe telefonu olmak kolay değil. Maliyeti düşürmek için birtakım fedakarlıklar yapmayı gerektiriyor. Mesela G84, Edge 40 Neo ile aynı kamera sahip. Ancak Snapdragon 695 ile birlikte geliyor. G54 ise Dimensity 7020 ile bir kademe daha aşağıda yer alıyor. Tabiki bu maliyet dengesi fyatları da aynı oranda etkiliyor.

Motorola'nın bütçe dostu telefonları fiyatlarına oranla gerçekten başarılı performans sergiliyor. Tek kusuru kamera ve yazılım güncelleme vaatleri diyebiliriz. Google, ana özellik sürücüsü olarak Android güncellemelerinden uzaklaştı. Bunun yerine uygulama güncellemelerine ve Play Store özellik güncellemelerine ağırlık verdi. Bu durum Motorola'nın epey işine yarayacak. Bu sayede Motorola'nın sağladığı üç yıllık güvenlik güncellemeleri daha fazla önem kazanıyor.