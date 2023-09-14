Motorola, fiyat performans ürünü olarak öne çıkan Edge 40 Neo modelini yakında kullanıcıların karşısına çıkaracak. Özellikleri ve tasarımıyla dikkat çeken akıllı telefonun globale geliş tarihi açıklandı.

Sektördeki pazar payını artırmak için çalışmalarına devam eden Motorola, yakında Edge 40 Neo modeliyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Özellikleri ve tasarımıyla tam olarak bir fiyat performans ürünü olarak öne çıkan akıllı telefonun globale geliş tarihi de kısa bir süre önce belli oldu.

Motorola Edge 40 Neo globale ne zaman geliyor?

Motorola Edge 40 Neo'nun bugün vitrine çıkacağı resmen açıklandı. "Şaşırmaya hazır olun" sloganıyla paylaşılan tanıtım posterinde cihazla ilgili herhangi bir özellik ve tasarım detayı verilmese de daha önce paylaşılan raporlar nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacağı konusunda önemli bilgiler veriyor.

Önceki raporlar akıllı telefonun kavisli kenarlara sahip 6,55 inçlik bir P-OLED ekrana sahip olacağını iddia ediyor. Ekranda FHD+ çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunulması beklenirken, kamera tarafında 32 Megapiksel selfie, OIS destekli 50 Megapiksel ana ve 13 Megapiksel ultra geniş açı sensöründen oluşan çift kamera kurulumu bulunacak.

120 Hz ekran ve OIS kamera: Vivo T2 Pro'nun özellikleri belli oldu!

Akıllı telefonda MediaTek Dimensity 1050 işlemcisinin kullanılması bekleniyor. Öte yandan 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolamanın kullanıcılara sunulacağı söyleniyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı MyUX arayüzünü çalıştıracak cihazda 68W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir pil yer alacak. Bluetooth 5.4, NFC ve USB-C bağlantı noktası gibi özelliklerin yanı sıra IP68 sertifikasına sahip olan akıllı telefonun fiyat etiketinin 360 dolar seviyelerinde olacağı ifade ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon beklentileri karşılayacak mı? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!