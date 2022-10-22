Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için büyük zam kapıda!

Otomobil, motosiklet, kamyon ve tır gibi tüm motorlu araçların sahipleri her yıl düzenli olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödüyor. Bugün ise 2023 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için yapılması beklenen zam oranı ortaya çıktı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), yüzde 60-70 oranında zamlanabilir!

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl tarafından bugün yapılan paylaşıma göre Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için yüzde 60 ila yüzde 70 arasında bir zam yapılması bekleniyor. Tabii Cumhurbaşkanı dilerse yetkisi dahilinde yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek, %20'sinden az olmamak üzere değişiklik yapabilir.

Örneğin yüzde 100 oranında bir zam yapılmasına karar verilir ise Cumhurbaşkanı bu oranı en düşük yüzde 20, en yüksek de yüzde 150 olacak şekilde değiştirebilir. Zira geçtiğimiz yıllarda da planlanan zam miktarının yüzde 20 üstüne çıktığı ve yüzde 50 altına düşürdüğü görüldü.

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Tabii bu olası artış bu yılı değil 2023'ü kapsayacak. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda karşımıza şu tablo çıkıyor: