Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için büyük zam kapıda!
Teknoloji Haberleri
Bugün ortaya çıkan haberlere göre önümüzdeki yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için büyük bir zam bizleri bekliyor.
Otomobil, motosiklet, kamyon ve tır gibi tüm motorlu araçların sahipleri her yıl düzenli olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödüyor. Bugün ise 2023 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için yapılması beklenen zam oranı ortaya çıktı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), yüzde 60-70 oranında zamlanabilir!
Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl tarafından bugün yapılan paylaşıma göre Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için yüzde 60 ila yüzde 70 arasında bir zam yapılması bekleniyor. Tabii Cumhurbaşkanı dilerse yetkisi dahilinde yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek, %20'sinden az olmamak üzere değişiklik yapabilir.
Örneğin yüzde 100 oranında bir zam yapılmasına karar verilir ise Cumhurbaşkanı bu oranı en düşük yüzde 20, en yüksek de yüzde 150 olacak şekilde değiştirebilir. Zira geçtiğimiz yıllarda da planlanan zam miktarının yüzde 20 üstüne çıktığı ve yüzde 50 altına düşürdüğü görüldü.
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Tabii bu olası artış bu yılı değil 2023'ü kapsayacak. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda karşımıza şu tablo çıkıyor:
(tahmin)38.787.287.00038.787.287.000Yüzde 64.25Yüzde 60-70Yüzde 121.08 Yukarıdaki tabloda yer alan tahminin Cumhurbaşkanı tarafından değişiklik yapılmadan onaylanması durumda 2023 itibariyle Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), yüzde 64.25 oranında zamlanmış olacak. Ancak belirttiğimiz gibi resmi kurumlar tarafından açıklanan bir veri henüz paylaşılmadı. 2022 güncel Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar? (X TL)1-3 yaş arası (X TL)4-6 yaş arası (X TL)7-11 yaş arası (X TL)12-15 yaş arası (X TL)16 yaş ve üzeri (X TL) ve altı123 bin 750 üzeri1.576,301.098,70615465162,501301-1600 arası70 bin 625'e kadar2 bin 287,501.715995703,752701301-1600 arası70 bin 625 – 123.750 arası2 bin 517,501.887,501.095771,252951301-1600 arası123 bin 750 üzeri2 bin 746,302 bin 58,801.192,50842,50322,501601-1800 arası177 bine kadar4 bin 4453 bin 476,302 bin 43,801.247,50483,751601-1800 arası177 bin üzeri4 bin 851,303 bin 7902 bin 232,501.362,50527,501801-2000 arası177 bine kadar7 bin 3,805 bin 393,803 bin 1701.887,50742,501801-2000 arası177 bin üzeri7 bin 641,305 bin 886,303 bin 458,802 bin 58,808102001-2500 arası221 bine kadar10 bin 5067 bin 627,504 bin 7652 bin 846,301.126,302001-2500 arası221 bin üzeri11 bin 4638 bin 3205 bin 197,503 bin 106,301.228,802501-3000 arası442 bin 375'e kadar14 bin 64912 bin 7457 bin 961,304 bin 282,501.5702501-3000 arası442 bin 375 üzeri15 bin 98313 bin 9038 bin 686,304 bin 672,501.713,803001-3500 arası442 bin 375'e kadar22 bin 31020 bin 7512 bin 936 bin 36,302 bin 211,303001-3500 arası442 bin 375 üzeri24 bin 34021 bin 89913 bin 1916 bin 583,802 bin 4153501-4000 arası708 bine kadar35 bin 7930 bin 29117 bin 8397 bin 961,303 bin 1703501-4000 arası708 bin üzeri38 bin 27033 bin 4419 bin 4648 bin 686,303 bin 458,84001 ve üzeri840 bine kadar57 bin 41543 bin 5425 bin 49911 bin 4604 bin 4454001 ve üzeri840 bin üzeri62 bin 63446 bin 96927 bin 81812 bin 5014 bin 851,30
YıllarBütçeGerçekleşmeBir önceki yıla göre artış oranıCumhurbaşkanı tarafından uygulanan oranYeniden değerleme oranı201813.600.329.00012.887.066.000201916.089.488.00014.568.603.000Yüzde 13,05Yüzde 15.90Yüzde 23.73202017.469.374.00016.044.429.000Yüzde 10.13Yüzde 12Yüzde 22.58202118.593.993.00018.879.195.000Yüzde 17.67Yüzde 9.11Yüzde 9.11202224.628.121.00023.614.148.000Yüzde 25.08Yüzde 25Yüzde 36.202023
Motor silindir hacmi (cm3)Taşıt değeri
Teknoloji Haberler
(tahmin)38.787.287.00038.787.287.000Yüzde 64.25Yüzde 60-70Yüzde 121.08
Yukarıdaki tabloda yer alan tahminin Cumhurbaşkanı tarafından değişiklik yapılmadan onaylanması durumda 2023 itibariyle Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), yüzde 64.25 oranında zamlanmış olacak. Ancak belirttiğimiz gibi resmi kurumlar tarafından açıklanan bir veri henüz paylaşılmadı.
2022 güncel Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar?
(X TL)1-3 yaş arası (X TL)4-6 yaş arası (X TL)7-11 yaş arası (X TL)12-15 yaş arası (X TL)16 yaş ve üzeri (X TL)1300 ve altı70 bin 625'e kadar 1.313,80916,30512,50386,25136,251300 ve altı70 bin 625 – 123 bin 750 arası1.443,801.007,50562,50426,251501300
ve altı123 bin 750 üzeri1.576,301.098,70615465162,501301-1600 arası70 bin 625'e kadar2 bin 287,501.715995703,752701301-1600 arası70 bin 625 – 123.750 arası2 bin 517,501.887,501.095771,252951301-1600 arası123 bin 750 üzeri2 bin 746,302 bin 58,801.192,50842,50322,501601-1800 arası177 bine kadar4 bin 4453 bin 476,302 bin 43,801.247,50483,751601-1800 arası177 bin üzeri4 bin 851,303 bin 7902 bin 232,501.362,50527,501801-2000 arası177 bine kadar7 bin 3,805 bin 393,803 bin 1701.887,50742,501801-2000 arası177 bin üzeri7 bin 641,305 bin 886,303 bin 458,802 bin 58,808102001-2500 arası221 bine kadar10 bin 5067 bin 627,504 bin 7652 bin 846,301.126,302001-2500 arası221 bin üzeri11 bin 4638 bin 3205 bin 197,503 bin 106,301.228,802501-3000 arası442 bin 375'e kadar14 bin 64912 bin 7457 bin 961,304 bin 282,501.5702501-3000 arası442 bin 375 üzeri15 bin 98313 bin 9038 bin 686,304 bin 672,501.713,803001-3500 arası442 bin 375'e kadar22 bin 31020 bin 7512 bin 936 bin 36,302 bin 211,303001-3500 arası442 bin 375 üzeri24 bin 34021 bin 89913 bin 1916 bin 583,802 bin 4153501-4000 arası708 bine kadar35 bin 7930 bin 29117 bin 8397 bin 961,303 bin 1703501-4000 arası708 bin üzeri38 bin 27033 bin 4419 bin 4648 bin 686,303 bin 458,84001
ve üzeri840 bine kadar57 bin 41543 bin 5425 bin 49911 bin 4604 bin 4454001
ve üzeri840 bin üzeri62 bin 63446 bin 96927 bin 81812 bin 5014 bin 851,30