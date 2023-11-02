Monster Pusat Wave ANC Kulaklık İncelemesi

Monster markası, oyuncular için aktif gürültü engelleme özelliği sunan Pusat Wave ANC kulaklığıyla ürün yelpazesini genişletiyor. Kulaklığın genel kullanım için de uygun bir tasarıma sahip olduğu belirtiliyor.

Monster markası uzun süredir dizüstü bilgisayarlarla tanıdık olsa da, şimdiye kadar oyuncuların ihtiyaç duyabileceği her türlü donanımı sunarak ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Monster Pusat Wave ANC kulaklık, markanın en son ürünlerinden biri ve oyuncular için oldukça aranan bir özellik olan aktif gürültü engelleme özelliği sunuyor. Monster Pusat Wave inceleme sizlerle.

Monster Pusat Wave inceleme!

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Monster Pusat Wave ANC aslında bir oyuncu kulaklığı olsa da, genel kullanım için de oldukça uygun bir tasarıma sahip. Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisi sayesinde, gürültülü bir ortamda sessizlik arayan herkes için uygun bir seçenek.

Monster Pusat Wave ANC, büyük kulak kapları ve dolgun kulaklık yastıkları ile donatılmış. Bu, kulakları tamamen kapatıyor ve tek başına etkili bir ses yalıtımı sağlıyor. Ancak asıl gücü, ANC düğmesini kulaklığın üzerinde kullanarak etkinleştirdiğinizde ortaya çıkıyor.

Kulaklıktaki ANC düğmesine bastığınızda, dahili mikrofon çevresel gürültüleri algılıyor. Sonrasında kulaklıktaki hoparlörler bu frekansları nötralize edecek karşıt ses frekanslarını yayınlıyor.