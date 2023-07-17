Monster Pusat Clutch Gamepad İncelemesi

Monster Notebook markasının oyuncu dizüstü bilgisayarlarıyla tanınan Monster Pusat Clutch Gamepad, mobil ve masaüstü sistemler için tasarlanmış bir oyun kolu. Bluetooth ve 2.4 GHz bağlantı özellikleri, titreşimli geri bildirim ve Turbo Modu gibi özelliklerle donatılan bu gamepad, gerçekçi bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. Kişiselleştirilebilir tuşlar ve şık tasarımıyla dikkat çeken Monster Pusat Clutch Gamepad, 1.229 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.

Monster Notebook markası genellikle oyuncu dizüstü bilgisayarlarıyla tanınıyor, ancak zaman zaman farklı ürünler de piyasaya sunuyor. Pusat Clutch Gamepad, mobil ve masaüstü sistemler için vazgeçilmez bir parça olacak şekilde tasarlanmış.

Monster Pusat Clutch inceleme!

Pusat Clutch Gamepad çift bağlantı özelliği sunuyor. Bluetooth bağlantısı yanında gövdenin içine gizlenmiş nano alıcı ile 2.4 GHz bağlantısı da kuruluyor. Ayrıca, mobil cihazlar için bir tutucu standı da bulunuyor. Titreşimli geri bildirim özelliği ve Turbo Modu gibi özelliklerle donatılan Pusat Clutch Gamepad, gerçekçi bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor.

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Pusat Clutch Gamepad, değiştirilebilir iki farklı D-Pad tuşu ve aksiyon tuşlarının her birinin farklı renklerde olmasıyla kişiselleştirilebilme imkanı sunuyor. XAYB tuşlarındaki RGB LED göstergeleri ise şık ve özgün bir oyun deneyimi katıyor.

Pusat Clutch Gamepad, hızlı şarj edilebilen dahili 700 mAh bataryası ve 12 saate kadar çalışma süresiyle oyunlardan en yüksek verimi almanızı sağlıyor. Pusat Clutch Gamepad'in fiyatı ise 1.229 TL ücretle alınabiliyor.

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