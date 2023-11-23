Modi, yapay zeka ile montajlanan videoları tehdit olarak tanımladı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yapay zeka ile montajlanan (deepfake) videoların sistemin karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biri olduğunu belirtti. Modi, G20 zirvesinde yapay zekanın doğru şekilde incelenmesi ve ülkelerin birlikte çalışması çağrısında bulundu.

YENİ DELHİ, 23 Kasım (Xinhua) -- Hindistan Başbakanı Narendra Modi yapay zeka ile montajlanan (deepfake) videolarla ilgili endişelerini dile getirirken, bu videoları sistemin karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biri olarak tanımladı.

Hindistan'ın G20 dönem başkanlığının sona ermesi öncesinde Çarşamba günü çevrimiçi düzenlenen G20 zirvesinde konuşan Modi, yapay zekanın sergilediği büyümenin doğru şekilde incelenmesi ve G20 ülkelerinin bu konuda birlikte çalışması çağrısında bulundu.

Bir kişinin yüzünü ve vücudunu başka biri gibi görünecek şekilde dijital yollarla değiştirmek için yapay zeka araçları kullanılarak üretilen videolar "deepfake" olarak adlandırılıyor. Bu tür videolar genellikle kötü niyetle ya da yanlış bilgi yaymak için kullanılıyor.

Son zamanlarda Hintli sinema oyuncularının sosyal medyada dolaşan "deepfake" videoları büyük infiale yol açtı.