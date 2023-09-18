MOBİSAD-IMEX Fuarı ve Konferansı İstanbul'da Gerçekleştirildi

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) ve Marmara Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen MOBİSAD-IMEX Fuarı ve Konferansı, İstanbul Fuar Merkezi'nde 75 yerli ve yabancı firmanın katılımıyla gerçekleştirildi. Fuarda, mobil iletişim sektöründeki yenilikçi ürünler ve en son teknolojiler tanıtıldı.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) ve Marmara Fuarcılık iş birliği ile ilk kez düzenlenen MOBİSAD-IMEX Fuarı ve Konferansı, 75 yerli ve yabancı firmanın katılımı ile İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

MOBİSAD açıklamasına göre, MOBİSAD-IMEX Fuar ve Konferansı'nın yılında, farklı sektörlerden gelen şirketlerin stantlarında, yenilikçi ürünlerden en son teknolojilere kadar geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi tanıtıldı.

48 yerli ve 27 yabancı olmak üzere 75 katılımcı firmanın ürünlerini sergilediği fuara 40'ın üzerinde ülkeden ziyaretçi katıldı. Fuarı, 2 binden fazla yabancı olmak üzere 18 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

Dünyanın en büyük cep telefonu koleksiyonu yoğun ilgi gördü

Koleksiyoner Ekrem Karagüdekoğlu'na ait 3 bin 414 telefondan oluşan "dünyanın en büyük cep telefonu koleksiyonu", daha önce kendine ait Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki rekorunu yeniledi. MOBİSAD-IMEX Fuarı boyunca sergilenen koleksiyon ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü.

Fuarda, yapay zeka, bilişim, yazılım, iletişim, tüketici elektroniği, oyun ve yeni teknoloji ürün ve hizmetleri de sergilenirken, "Mobil Entegre Yaşam" teması altında, uçtan uca global bir perspektifte sektöre ilişkin konular ele alındı.

Teknoloji sektörünün en geniş ürün yelpazesini üstün kalite ile sunan ve en çok tercih edilen aksesuar markası Soultech de inovatif ve şık tasarımlara sahip bisikletleriyle dikkatleri üzerine çekti.

"Sektörümüzü geniş bir coğrafyaya tanıttık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, MOBİSAD-IMEX Fuarı ve Konferansı'nın mobil telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri alanında Türkiye'de en kapsamlı olarak düzenlenen ilk fuar olduğunu bildirdi.

Fuarın ilk günden itibaren yoğun ilgi gördüğünü aktaran Turnacı, "4 gün boyunca 75 yerli ve yabancı firma inovatif ürün ve hizmetleri ile 18 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye'deki mobil iletişim sektörünü uluslararası bir pazarda geniş bir coğrafyaya fuarımıza sayesinde tanıtmış olduk. MOBİSAD-IMEX Fuarı'nın, yeni teknolojilerin yakın coğrafya ve dünyaya, ülkemizde üretildiği ve tanıtıldığı organizasyonların başlangıcı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Marmara Fuarcılık Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Ferhat Bayram da "Fuarımız ile birlikte ülkemizi bu sektördeki en önemli cazibe merkezi yapmak ve dünyanın sektörlerinde tanınan en büyük fuarları arasında yer alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Aynı zamanda sektörün en değerli isimlerinin konuşmacı olarak yer aldığı konferanslarda en güncel konular, en yeni teknolojiler ile sektörün sorunları ve çözümleri, gelişmesi için neler yapılması gerektiğine dair paylaşımlarımız oldu." değerlendirmesinde bulundu.