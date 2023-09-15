MOBİSAD-IMEX Fuarı İstanbul'da Başladı

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) ve Marmara Fuarcılık iş birliği ile İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen MOBİSAD-IMEX Fuarı, ziyaretçilerini ağırlıyor. Fuarda, mobil entegre yaşam temasıyla birbirinden inovatif ürün ve hizmetler sergileniyor.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) ve Marmara Fuarcılık iş birliği ile İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen MOBİSAD-IMEX Fuarı, ziyaretçilerini ağırlıyor.

MOBİSAD'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de bu kapsamda gerçekleşen tek uluslararası etkinlik olan MOBİSAD-IMEX'te, "Mobile Entegre Yaşam" ana teması ile birbirinden inovatif ürün ve hizmetler yerini aldı.

Fuarda 48 yerli ve 27 yabancı olmak üzere 75 katılımcı firma ürünlerini sergilerken, 40'ı aşkın ülkeden ziyaretçiler de fuarı takip ediyor. Fuar boyunca sektörün önde gelen uzmanlarının katıldığı konferanslar, katılımcılara sektör trendlerini yakından takip etme imkanı sunuyor.

Koleksiyoner Ekrem Karagüdekoğlu'na ait toplam 3 bin 414 telefondan oluşan dünyanın en büyük cep telefonu koleksiyonu, daha önce kendine ait Guinness Rekorlar Kitabı'nın rekorunu bir kez daha kırmak üzere son güne kadar MOBİSAD-IMEX Fuarı'nda sergileniyor.

Fuarda, yapay zeka, bilişim, yazılım, iletişim, tüketici elektroniği, oyun ve yeni teknoloji ürün ve hizmetleri de sergilenirken, fuar kapsamında gerçekleştirilen "Mobil Entegre Yaşam" başlıklı konferansta uçtan uca global bir perspektifte sektöre ilişkin konular ele alındı.

"Amacımız, ülkemizi bu sektörlerde bölgenin en önemli cazibe merkezi yapmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, sektörel ürün ve hizmetlerle bireysel ve toplumsal gelişime katkı sağladıklarını belirterek, birçok sektöre kılavuzluk ettiklerini ve verimliliğin artmasında etkin rol oynadıklarını aktardı.

Sektörün stratejik önemine dikkati çeken Turnacı, şunları kaydetti:

"Sorunlarının çözümünü ülkemize katkı olarak görüyor, ilgili kurumlar ile iletişim halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin ve sektörümüzün dolaylı faydalardan mahrum kalmaması için taksit kısıtlamasının esnemesi, klonlamanın önlenmesi, kayıt dışının engellenmesi gibi regülasyonları kamu ve sektör iletişim halinde düzenlemeliyiz. Yenilik ve değişim, sektörümüzün vazgeçilmez bir parçası. Birlikte çalışarak, sektörümüzü daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz. MOBİSAD-IMEX Fuarı, bu yolculuğun sadece bir durağı. Umut ediyorum ki bu fuar yeni teknolojilerin yakın coğrafya ve dünyaya, ülkemizde üretildiği ve tanıtıldığı organizasyonların vesilesi olsun."

Marmara Fuarcılık Genel Müdürü Ferhat Bayram da, "Bu etkinlikteki ana amaç, ülkemizi bu sektörlerde bölgenin en önemli cazibe merkezi yapmak ve MOBİSAD-IMEX Fuarı'nı dünyanın sektörlerinde tanınan en büyük fuarları arasında yer almasını sağlamak. Fuarı aynı zamanda sektörün bilgi merkezi olacak şekilde planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, fuar, 17 Eylül pazar gününe kadar sürecek.