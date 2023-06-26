Mobil Dünya Kongresi Shanghai 2023, 28-30 Haziran'da düzenlenecek

Mobil İletişim için Küresel Sistem Birliği (GSMA) tarafından düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) Shanghai 2023, 28-30 Haziran tarihleri arasında Çin'in Shanghai metropolünde gerçekleştirilecek. Etkinliğe yaklaşık 300 katılımcı bekleniyor.

SHANGHAİ, 26 Haziran (Xinhua) -- Mobil Dünya Kongresi (MWC) Shanghai 2023, 28-30 Haziran tarihleri arasında Çin'in Shanghai metropolünde gerçekleştirilecek.

Etkinliğin organizatörü Mobil İletişim için Küresel Sistem Birliği (GSMA), yaklaşık 300 katılımcının etkinlikte yer alacağını duyurdu.

GSMA Genel Müdürü Mats Granryd, "Dünyanın en büyük mobil pazarı olan Çin'de bir teknoloji merkezi olan Shanghai, kongrenin Asya'daki doğal ev sahibidir. Shanghai kentinin, ortaklarımızın ve ev sahiplerimizin sürekli desteği için son derece minnettarız" dedi.

Bu yılki etkinlikte kentin uluslararası bilimsel ve teknolojik vizyonunu göstermek üzere "Dijital Shanghai" adlı bir sergi düzenlenecek ve mobil iletişim alanındaki en son ürünler görücüye çıkacak.

Bu yıl, MWC Shanghai'ın 10. yıl dönümü olma özelliğini taşıyor.