MMU KAAN'ın maliyeti ve satış fiyatı

MMU KAAN, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi yolculuğunda önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Yabancı basının da ilgisini çeken bu uçak, F-35'in yarısı kadar bir fiyatla satışa sunulacak. MMU KAAN'ın teknik özellikleri de açıklandı.

Her geçen gün farklı haberlerin yankı yaptığı Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi yolculuğundaki önemli adımlardan biri olan MMU KAAN, yabancı basının da dikkatini çekiyor. Bu kapsamda yeni haberlerin ortaya çıkmasıyla birlikte global anlamda da Milli Muharip Uçak tanınmaya başlandı. Bunların yanı sıra MMU KAAN'ın maliyeti de yabancı basında gündem oldu. İşte detaylarıyla MMU KAAN maliyet raporları ve satış fiyatı…

F-35'in yarısı kadar: İşte MMU KAAN satış fiyatı!

Çıkan son haberler sadece Türkiye'de değil dünya basınında da büyük bir yer tutmaya başladı. Özellikle Türkiye'nin yerli ve milli üretimi İHA ve SİHA'ları ile elde edilen başarılar, Rus Ukrayna savaşında bu araçların kullanılmasının gündeme oturması gibi etmenler dış basınında dikkatini çekiyor. Bunların ardından F-35 gibi 5. nesil savaş uçağı olması ile ünlenen MMU KAAN'da dış basının gündemine oturdu.

Bulgarian Military tarafından yapılan habere göre, MMU KAAN'ın uzmanlara göre önümüzdeki yıllarda satış fiyatı Çinlilerin 5. nesil savaş uçağı olan J-20 avcı uçağının fiyatına denk gelebilir. Açık kaynaklardan edinilen bilgiye göreyse bu uçağın satış fiyatı 110 milyon dolar civarında. F-35'in satış fiyatının 200 milyon dolar civarında olduğu düşünüldüğünde MMU KAAN'ın yarı fiyatına satıldığını söyleyebiliriz.

Bunun yanı sıra MMU KAAN'ı üreten TUSAŞ'ın ayda 2 adet satış yaparak yılda 2.5 milyar dolar gelir elde etmeyi planladığını da düşünürsek uçağın satış fiyatının 105 milyar dolar olduğunu hesaplayabiliriz. Konuyla ilgili TUSAŞ'tan resmi bir açıklama gelmese de yapılan hesaplar durumu bu şekilde gösteriyor.

MMU KAAN teknik özellikleri

Uzunluk: 21 m

Kanat açıklığı: 14 m

Yükseklik: 6 m

Itki: 2x 29.000-2x 32.500 lbs (2x F110)/ TEI üretimi 2x 35.000 lbs

Servis tavanı: 55.000+ ft

Azami hız: 1.8 Mach

G limitleri: +9g / -3.5g

Aviyonikler:

ASELSAN'ın yerli AESA radarı bütünleşik RF sistemi (BÜRFİS)

SAR (Sentetik açıklıklı radar sistemi)

IRST (Kızılötesi arama ve takip) sensörü

EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi)

Kaska monteli nişangah sistem

Diğer:

Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi

Süperseyir kabiliyeti

Uzun harekat yarıçapı

Radarda düşük görünürlük

Sensör füzyonu

Gelişmiş veri bağı kabiliyetleri

Yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti