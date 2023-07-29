MMU KAAN 2023 Sonunda İlk Uçuş İçin Piste Çıkacak

TUSAŞ, Hürkuş ve Hürjet'in ardından 5. nesil jet muharip uçak projesi MMU-KAAN/TF-X için tüm hızla çalışmalarını sürdürüyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre MMU KAAN 2023 sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Azerbaycan'ın da projeye ortak olduğu belirtiliyor.

Tusaş, Hürkuş ve Hürjet'in ardından 5. nesil jet muharip uçak projesi MMU-KAAN/TF-X için tüm hızla çalışmalarını sürdürüyor. Tüm askeri teknoloji takipçilerinin gözü IDEF23 fuarındayken de Azerbaycan ile bir ortaklık anlaşması yapıldığı söylendi. Bugün ise MMU KAAN için ilk uçuş müjdesi verildi:

Cumhurbaşkanı açıkladı: MMU KAAN 2023 sonunda ilk uçuş için piste çıkacak!

MMU-KAAN için belirlenen ilk uçuş tarihi 2025, envantere giriş ise 2028 olarak görülüyordu. Fakat daha sonra TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, işlerin beklenenden hızlı ilerlediğini, uçuş kontrol sistemlerinden motora, hidroliklerden iniş takımlarına kadar neredeyse tüm parçaların en ufak sorun olmadan entegre edildiğini ve maddi imkan sağlanması halinde ilk uçuşun 2 yıl geriye çekilebileceğini söyledi.

Bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benzer bir açıklama yaparak bunu doğruladı. Yeni programa göre MMU KAAN 2023 sonunda pistten teker kesecek. Daha sonra da ilk test uçuşunu tamamlayacak.

MMU KAAN projesi hız kazanıyor: Projeye ortak olacak müttefik belli oldu!

Azerbaycan, neden projeye dahil edildi?

5. nesil savaş uçağı üretmek oldukça zorlayıcı bir iş. Yalnızca bu yetkinliğe sahip olmak yetmiyor. Hem eğitimli insan gücü hem de bazı parçaların üretimi için yeterli sanayileşme gerekiyor. Bu nedenle proje maliyeti 2-3 milyar dolar olacakken birkaç katına fırlayabiliyor.

Üstelik bir de uçak başı üretim maliyetleri söz konusu. Tam olarak bu nedenle ABD, Türkiye dahil olmak üzere 8 farklı ülkeyi F-35 üretim programına alarak uçağın her parçasını en yüksek kalite ve maliyet etkin şekilde üretiyordu.

Türkiye de benzer bir durumu kendi müttefiki olarak gördüğü ülkelerle yapmak istiyor. Bu sayede üretim hiçbir zaman durmayacak, olabilecek en düşük maliyetle uçaklar üretilecek ve karşılıklı teknoloji paylaşımı sayesinde gelişim sağlanacak. Dolayısıyla yalnızca Azerbaycan değil, sıcak bakan Pakistan gibi diğer müttefiklerin de yakında projeye katıldığını duyabiliriz.

MMU-KAAN/TF-X özellikleri

Uzunluk: 21 m

Kanat açıklığı: 14 m

Yükseklik: 6 m

Itki: 2x 29.000-2x 32.500 lbs (2x F110)/ TEI üretimi 2x 35.000 lbs

Servis tavanı: 55.000+ ft

Azami hız: 1.8 Mach

G limitleri: +9g / -3.5g

Aviyonikler:

ASELSAN'ın yerli AESA radarı bütünleşik RF sistemi (BÜRFİS)

SAR (Sentetik açıklıklı radar sistemi)

IRST (Kızılötesi arama ve takip) sensörü

EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi)

Kaska monteli nişangah sistem

Diğer:

Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi

Süperseyir kabiliyeti

Uzun harekat yarıçapı

Radarda düşük görünürlük

Sensör füzyonu

Gelişmiş veri bağı kabiliyetleri

Yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti

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