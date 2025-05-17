MKE, Kamikaze İnsansız Deniz Aracı PİRANA KİDA'yı Tanıttı

MKE, Kamikaze İnsansız Deniz Aracı PİRANA KİDA'yı Tanıttı
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MAKİNE ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), düşman deniz hedeflerini yok etmek üzere tasarlanan kamikaze insansız deniz aracı PİRANA KİDA'nın göreve hazır olduğunu açıkladı.

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi A.Ş. ( Mke ), kamikaze insansız deniz aracı PİRANA KİDA'nın göreve hazır olduğunu duyurdu.

Mke'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "PİRANA KİDA göreve hazır. MKE kamikaze insansız deniz aracı PİRANA KİDA, tespit edilen düşman deniz hedeflerini yok etmek üzere MKE'nin ileri teknoloji harp başlığı ve tapa tasarlama yeteneği ile üretildi. Asimetrik harp için düşük maliyetli, yüksek etkili çözüm sunan ve otonom olarak ya da uzaktan operatör yönetimiyle hedefe çarpıp patlayan PİRANA KİDA; düşman gemilerine zarar verir, limanlara, üs bölgelerine sızar, donanma için etkili taarruz sağlar" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
MKE
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