MIUI sürümü nasıl düşürülür? Xiaomi güncelleme geri alma

Bugün Xiaomi, Redmi ve POCO kullanıcıları ile MIUI sürüm düşürme ve güncelleme geri alma rehberimizi paylaşıyoruz.

MIUI işletim sistemini kullanan Xiaomi, Redmi ve POCO akıllı telefonların güncelleme öncesi, yani bir önceki sürüme nasıl döneceğine dair rehberimizi sizlerle paylaşıyoruz. Peki MIUI sürüm düşürme nasıl yapılır? İşte Xiaomi güncelleme geri alma yöntemleri…

MIUI sürüm düşürme- Xiaomi güncelleme geri alma yöntemleri!

Fastboot, kullanıcıların yazılım güncellemeleri ve kurtarma yöntemleri başta olmak üzere birçok şeyi yapmasına olanak sağlayan güçlü bir araçtır. Bu nedenle Xiaomi, Redmi veya POCO akıllı telefon sahiplerinin Fastboot ROM'un ne olduğunu bilmesinde fayda olacaktır.

Eğer cihazınız güncelleme almıyor, eski sürümde kalıyor veya bootloopta takılı kalıyor ve açılmıyorsa bunu düzeltebilmek için Fastboot ROM kurmalısınız. Bunu aslında gelişmiş bir kurtarma yöntemi olarak düşünebilirsiniz.

MIUI 14 nasıl yüklenir?

Tabii rastgele bir Android veya MIUI sürümünü seçerek direkt olarak kurmanız durumunda büyük stabilizasyon sorunları yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla cihazınıza uygun Fastboot ROM'u indirmeniz gerekiyor. Bunun için de burayı tıklayarak Play Store üzerinden MIUI Downloader'ı indirebilirsiniz.

ROM indirme

MIUI Downloader uygulamasını açın.

Cihazınızı seçin.

Ardından sürümü seçin ve Eski Sürümler butonuna tıklayın.

Burada karşınıza çıkan Fastboot seçeneklerinden birini tıklayarak indirin.

Cihazın kendi hafızasına kaydettiği ".tgz" ile biten dosyayı bilgisayarınıza taşıyın ve ayıklayın.

Bu noktadan sonra kurulum için hazırsınız.

Yüklemeye devam etmek için bilgisayarınızda ADB/Fastboot'u açmanız gerekiyor.

PC'ye ADB/Fastboot sürücülerini kurma

Burayı tıklayarak güncel ADB sürücülerini indirebilirsiniz.

İndirdiğiniz .zip dosyasını açın.

"15 Second ADB Installer.exe" isimli dosyayı çalıştırın.

Açılan pencerede Y/N şeklinde cevap verilebilen 3 farklı soruda da "Y" (" olmadan) tuşuna tıklayıp ardından enter tuşuna basın.

Bu noktadan sonra normal uygulama yükleme pencerelerini Install ve Finish adımları üzerinden ilerletin.

Yükleme tamamlandıktan sonra Başlat menüsünde yer alan Arama kısmına cmd veya Komut İstemi yazın ve çıkan uygulamayı açın.

Bu esnada telefonunuzu USB kablo ile PC'ye bağlayarak hata ayıklamayı etkinleştirin.

Komut İstemi içerisinde adb shell yazıp enter tuşuna basın.

Telefonunuza gelen USB erişim iznini onaylayın.

Artık telefonunuzu adb üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Sıradaki adım: mi Flash Tool

Güncel mi Flash Tool sürümünü indirmek için burayı tıklayın.

Sesi Kısma ve Güç düğmesine basılı tutarak hızlı başlatma moduna gidin.

Fastboot modundayken telefonunuzu PC'ye bağlayın.

Mi Flash Aracı uygulamasını açın.

"Select-Seç" düğmesini seçin.

İndirmiş olduğunuz Fastbook ROM klasürünüzü seçin ve "Tamam" tuşuna basın.

Sıfırdan kurulum için "Tümünü Temizle" seçeneğine tıklayın.

Sistemi güncellemek ve verileri korumak istiyorsanız da "Kullanıcı verilerini kaydet" tuşuna tıklayın.

Flash işlemini seçin ve başlatın. 5-10 dakikalık kurulum sonrası cihaz baştan başlatılacak.

Hesaplarınızı Kaldırmayı unutmayın!

Ayarlar'a gidin.

Şifre ve Güvenlik seçeneğine tıklayın.

Ekran kilidi, parmak izi ve yüz tanıma gibi güvenlik önlemlerini kaldırın.

Mi Hesabınıza giriş yapın.

Cihazda açık olan hesabı kaldırın.

Son olarak Google hesabınızı da kaldırın.

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