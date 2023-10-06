MIUI 15 Güncellemesiyle Eski Temalara Destek Vermeyecek

MIUI 15 arayüzünün Xiaomi, Poco ve Redmi cihazları için bu yılın sonlarında yayınlanması bekleniyor. Ancak kullanıcılar, ortaya çıkan yeni raporlar sonucunda bazı hayal kırıklıklarına uğrayabilir. İddialara göre Xiaomi, MIUI 15 güncellemesiyle birlikte önceki sürümlerdeki temalara destek vermeyecek.

MIUI 15 ile eski temaları kullanamayacaksınız

MIUI 15, çok sayıda yeni özellik ve performans artışıyla Xiaomi'nin şimdiye kadarki en büyük sürümlerinden biri olacak gibi duruyor. Ancak, sistemsel olarak yaşanacak bu değişikliklerden bazıları, eski tema dosyalarıyla uyumluluğu bozabilir.

Xiaomiui'ın haberine göre, Çinli şirket MIUI 15 ile tema yazılımını güncelleyecek. Bu durum ise eski sürümler için tasarlanmış temaları geçersiz hale getirecek.

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MIUI 15 ile eski tema desteğinin kaldırılması, kullanıcıların önceki MIUI sürümlerinde kullandıkları özel temalara erişimlerini kaybedeceği anlamına geliyor. Bu da favori simge paketlerine, duvar kağıtlarına ve yeni yazılımla uyumlu olmayan diğer özelleştirmelere veda edileceğini gösteriyor.

Ancak Xiaomi'nin bu konuda tema geliştiricilerini uyaracağı ve MIUI 15'e entegre edebileceği belirtildi. Yani kullanıcılar, geliştiricilere bazı geri bildirimde bulunarak MIUI 15'e uyumlu sürümler isteyebilir.

Bu iddianın henüz Xiaomi tarafından doğrulanmadığını hatırlatmak gerekiyor. Ancak yükseltme sonrasında eski tema desteğinin kesilmesi muhtemel görünüyor.

Çinli üretici, MIUI 15 güncellemesini alan ilk cihazın Redmi K60 Iltra olacağını açıklamıştı. Diğer amiral gemisi modellerin de yıl sonuna kadar güncelleme almasını bekliyoruz.

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