MIUI 14 güncellemesi bir Xiaomi modeline daha geldi!

Xiaomi güncelleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mevcut sürümü önümüzdeki ay tanıtılacak Android 14 öncesi uyumlu modellerinin tamamına göndermek için vites artıran Çinli üretici son olarak bir cihazını daha yeni sürüme geçirdi. Peki MIUI 14 güncellemesi alan Xiaomi modeli hangisi?

Redmi Pad MIUI 14 güncellemesi almaya başladı

Xiaomi'nin 2022 yılında kullanıcıların beğenisine sunduğu Redmi Pad modeli Xiaomiui'nin haberine göre MIUI 14 güncellemesi almaya başladı. Yeni yapı ilk etapta Hindistan'da kullanıma sunulurken, diğer bölgeler için de çok yakında benzer bir haberin gelmesi kuvvetle muhtemel. Öte yandan V14.0.1.0.TLYINXM yapı numarasına sahip ve Nisan 2023 güvenlik yamasını bünyesinde barındırıyor.

Güncellemenin Android 13 tabanlı olduğu belirtilirken, ilk etapta mi Pilot kullanıcıları için yayınlandığı ifade ediliyor. Burada herhangi bir sorun çıkmaması durumunda genel kullanıma açılacak.

Vivo X90 ve X90 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

MIUI 14 bizlere neler sunuyor?

Xiaomi'nin yaptığı etkinlik ile birlikte yeni arayüzün önemli detaylarına artık hakimiz. Öncelikle artık kullanmadığınız ama yine de sistem izin vermediği için kaldırılamayan temel uygulamaların bir çoğunu silebileceksiniz. Ayrıca Xiaomi, çok oyunculu oyunlar başta olmak üzere uygulamaların çalışmasını hafifleten foton motoru (foton engine) teknolojisi sayesinde, üçüncü parti uygulamaların güç tüketimlerinin yüzde 22 oranında azaltılacağına dikkat çekiyor.

Şirketin bir diğer iddiası ise sistem performansının ciddi oranda geliştiği yönünde. Öyle ki Android 13 ve MIUI 14 ikilisiyle birlikte sistem akıcılığı yüzde 88 oranında arttırıldı. Buna rağmen güç tüketiminde ise yüzde 16'lık bir iyileştirme mevcut. Her ne kadar sistem performansı yükseltilmiş olsa da Xiaomi'nin verileri MIUI 14'ün bir önceki sürümden yüzde 23 oranla daha az alan kapladığını gösteriyor.

Bu sonuç MIUI arayüzünün yeniden ele alınması ve baştan geliştirilmesi ile oluyor. Yeni MIUI 14 artık eski sürümlere göre daha hızlı olmasının yanında daha kararlı ve daha az alan kaplıyor. Yalnız Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ ve yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili modellerin bu yeniliklere odaklı optumize edildiğini hatırlatmakta fayda var.

MIUI 14 ile birlikte yeni "süper simgeler" adı verilen bir özellik daha sunuluyor. Ana ekrana farklı semboller ekleyebilmenize olana sağlayan bu özellik ile birlikte, daha canlı bir tema oluşturmak mümküne hale geliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!