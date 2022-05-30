Missafir, müşteri deneyimini daha da ileri seviyeye taşımak için yeni mobil uygulaması Missafir App'i hayata geçirdi! - Haberler

Ev sahiplerine kısa/orta vadeli kiralamalarda uçtan uca yönetim desteğiyle %200'e kadar daha fazla kira geliri, konuklara da 5 yıldızlı otel kalitesiyle ev konforunda bir konaklama deneyimi sunan Missafir'in; portföyünde bulunan evlerde konaklayanların kusursuz bir deneyim yaşaması için geliştirilen Missafir mobil uygulaması, Google Play Store ve App Store'da yerini aldı.

7/24 iletişim desteği, temizlik ve konsiyerj hizmetleriyle Missafir'in mobil uygulaması sayesinde, artık konuklar rezervasyon öncesi, sırası ve sonrasında ihtiyaç duydukları tüm bilgilere rahatlıkla ulaşabilecekler. Misafirler, geliştirilen bu uygulamayla eski ve güncel rezervasyonlarının giriş/çıkış tarihlerini ve önemli notlarını rahatlıkla görüntüleyebiliyor. Bununla birlikte Missafir mobil uygulaması, rezervasyonun yapıldığı evin adresi ve yol tarifi, WiFi erişim bilgileri ve eve dair özel kurallar, faydalı bilgiler gibi gerekli detayları tek bir noktada topluyor. Konuklar ayrıca Missafir mobil uygulaması sayesinde evdeki beyaz eşya ve elektronik aletlerin dijital kullanım kılavuzlarını izleyebiliyor. 7/24 sağlanan bu bilgi ve desteklerle konaklamaları sırasında yabancılık yaşamadan kendilerini evlerinde hissetmeleri sağlanıyor.

Missafir mobil uygulamasının konuklara sağladığı kolaylıklar bunlarla da sınırlı değil. Uygulama aynı zamanda Missafir'in diğer hizmetlerine tek tıkla erişim fırsatı da sunuyor. Konuklar Missafir'in temizlik, ulaşım desteği, rehberli lokal turlar, evde sağlık hizmeti, yemek ve market siparişi gibi ek hizmetleri için uygulama üzerinden hızlı bir şekilde talep oluşturabiliyor.

Kullanıcı dostu arayüzüyle ev konforu için ihtiyaç duyulabilecek her türlü bilgi ve hizmete ulaşımı kolaylaştıran Missafir mobil uygulaması, Mayıs 2022 itibariyle konukların kullanımına sunuldu. Bu mobil uygulamayla teknoloji destekli ev konaklamasında Türkiye'de bir ilki başaran Missafir, gelecek dönemlerde bu alana daha fazla yatırım yapmayı planlıyor. Türkiye'de PropTech sektöründeki yenilikçi ve lider rolünü bu gelişmeyle bir kez daha göstermiş olan Missafir, global bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Missafir Kurucusu ve CEO'su Mehmet Yüksel de mobil uygulamanın çıkışını şöyle değerlendirdi; "Bu, Missafir'in Türkiye'de PropTech alanına yön veren yeniliklerinden sadece bir tanesi. Bu uygulamayla kusursuz misafir deneyimini teknoloji desteğiyle sunabilecek ve konukların her türlü ihtiyacına cevap verirken bu yenilikleri globale de taşıyacağız."

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