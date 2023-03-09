MINI imzalı yeni elektrikli otomobiller geliyor!

MINI, 2024 yılında elektrikli Countryman ve Cooper modellerini tanıtmayı planlıyor. Bu modelleri ise Aceman takip edecek.

Benzinli ve dizel otomobiller her ne kadar hayatımızda oldukça büyük yer kaplıyor olsalar da, elektrikli araçlar yakın zamanda onların yerini alacak. Birçok üretici de elektrikli modellere ağırlık vermiş durumda. Şimdiye kadar sadece Cooper SE modeli ile elektrikli araç sektöründe yer alan MINI ise elektrikli model sayısını artırma niyetinde.

Elektrikli MINI Cooper ve Countryman 2024'te tanıtılacak

MINI, yaptığı açıklama ile yeni elektrikli otomobil modelleri hakkında bilgi verdi. Şirket buna göre yeni Countryman modelini 2024 yılının Şubat ayında piyasaya sürecek. Diğer yandan elektrikli yeni MINI Cooper da yine 2024 yılının yaz aylarında bizlerle olacak.

İngiliz üretici, Countryman modelinin yeni neslinde içten yanmalı ve elektrikli motorları bir arada sunacak. Almanya'nın Leipzig kentinde üretilmesi planlanan yeni Countryman'in elektrikli versiyonu hakkında henüz net bir bilgi yok. Ancak yeni modelin platform kardeşi olan BMW iX1 ile aynı düzene sahip olması beklenebilir.

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Diğer yandan elektrikli MINI Cooper ise Countryman'in tersine kendi platformuna sahip olacak. Elektrikli modeller için üretilmiş bir altyapı üzerinde yükselecek olan yeni MINI Cooper, Çinli Great Wall şirketi ile birlikte geliştiriliyor. Bir süredir testleri devam eden model hakkında ise iddialar gelmeye devam ediyor.

Gelen bilgilere göre yeni elektrikli MINI Cooper, 135 kW ile 160 kW arasında bir güce sahip olacak. Ayrıca elektrikli hatchback modelde 40 kWh ve 54 kWh'lik iki farklı batarya seçeneğinin olması bekleniyor. Great Wall'un Ora Funky Cat isimli hatchback modeli ise 45,4 ve 59,3 kWh'lık bataryalardan güç alıyor. 2024 Temmuz ayında tanıtılması beklenen benzinli MINI Cooper'ın ise içten yanmalı son MINI olması bekleniyor.

Bu iki modelin yanı sıra elektrikli MINI Aceman için de lansman tarihi belirlendi. Ocak 2025 tarihinde yapılacak olan yeni elektrikli modelin yine 130 ile 160 kW arasında bir güç sunması ve önden çekişli olması bekleniyor. Uzunluğu 4,10 metrenin biraz altında olan Aceman, Mini Cooper (yaklaşık 3,90 metre) ile daha büyük Countryman (4,43 metre) arasında konumlandırılacak.

MINI, yenilenenürün gamı ile birlikte 2025 yılında elektrikli otomobillerin satış payının yüzde 50'ye çıkacağını öngörüyor. Peki siz yeni elektrikli MINI modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. İlgili videoyu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

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