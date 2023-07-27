MINEX-Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı İzmir'de Düzenlenecek

Bu yıl 10.'su düzenlenecek MINEX-Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı, maden sektörünü Fuar İzmir'de bir araya getirecek. Fuarla eş zamanlı olarak, TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından organize edilen 9. Uluslararası Maden Makineleri ve Teknolojileri Kongresi (IMMAT) de düzenlenecek.

Bu yıl 10.'su düzenlenecek MINEX- Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı, maden sektörünü Fuar İzmir'de bir araya getirecek. 30 bin metrekare alanda düzenlenecek MINEX, Türkiye'den ve tüm dünyadan sektör paydaşlarını İzmir'de ağırlayacak. Fuarla eş zamanlı olarak, TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından organize edilen 9. Uluslararası Maden Makineleri ve Teknolojileri Kongresi (IMMAT) de düzenlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından TMMOB Maden Mühendisleri Odası işbirliğiyle düzenlenen MINEX - Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı'nın 10.'su için çalışmalar sürüyor. MINEX Fuarı, 13-16 Eylül 2023 tarihleri arasında Fuar İzmir'de gerçekleşecek. Fuarda; maden bulma, çıkarma işlemlerinde kullanılan son teknoloji dev makineler, iş makineleri, teknolojik yenilikler, yangınları önceden haber veren sistemler gibi birbirinden önemli ürünler, sektör profesyonelleri ile bir araya gelecek. MINEX'e Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avusturya, Çin, İsviçre, Çekya, Finlandiya, İsveç, Polonya, Rusya gibi dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden katılımcı ve profesyonel ziyaretçilerin gelmesi bekleniyor.

Kongre Fuarı İzmir'de

Fuarla eş zamanlı olarak, TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından organize edilen 9. Uluslararası Maden Makineleri ve Teknolojileri Kongresi de Fuar İzmir'de düzenlenecek. Kongre; alanında uzman seçkin mühendis ve bilim insanları ile önde gelen üreticiler ve temsilcilerini bir araya getirerek ilgili alanlarda bilimsel ve teknik gelişmelerin, yeniliklerin tartışılacağı bir platform olacak. Kongre ile ayrıca, madencilik ve cevher hazırlama faaliyetlerinde yerli teknoloji geliştirme ve üretimin teşvik edilmesi de hedefleniyor.

Fuar'da neler var

MINEX - Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı'nda maden arama, kırma, eleme, öğütme, ayıklama,,sondaj, tünel açma, taşıma, cevher hazırlama ile zenginleştirme, makine ve ekipmanları, yardımcı makine ile ekipmanlar, havalandırma sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği malzemeleri yer alacak. Fuarın ziyaretçi profilini ise açık ocak ve yer altı maden işletmecileri, cevher zenginleştirme projeleri işletmecileri, sondaj firmaları, maden taş ocağı ve inşaat makineleri işletmecileri, doğal taş ocağı işletmecileri, maden ithalat ve ihracatçıları, mühendisler, danışmanlık firmaları, kamu kurumu yetkilileri, basın temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler oluşturacak. Fuarda ayrıca dört gün boyunca çeşitli sektörel etkinlikler de gerçekleşecek. - İZMİR