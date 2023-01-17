Milyonlarca Twitter kullanıcısı platformu terk ediyor! Elon Musk endişelenmeli mi?

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra birçok kullanıcı platformu terk ederek Mastodon ya da Reddit'e geçiş yaptı. Şimdi Twitter'ın üçüncü taraf uygulamaları olan Tweetbot ve Twitterrific'in kısıtlanmasından sonra kullanıcılar hesaplarını kapatacaklarını belirten paylaşımlar yapmaya başladı. Konuyla ilgili Twitter kullanıcılarının söyledikleri için haberin detaylarına göz atalım.

Twitter kullanıcıları, Tweetbot ve Twitterrific'in kısıtlanmasının profesyonelce olmadığını düşünüyor

Geçtiğimiz günlerde Twitter'ın üçüncü taraf uygulamalarından olan Tweetbot ve Twitterrific kapatıldı. Kapatılmasının arkasından hiçbir açıklama yapılmayan ücretli uygulamalar, Twitter için birçok alanda farklı ayrıcıklar sunuyor ve sadece tweetlerin öne çıktığı uygulama arayüzüyle kullanıcılara hizmet veriyordu.

Tweetbot ve Twitterrific kullanıcıları, herhangi bir açıklama yapmadan üçüncü taraf uygulamalarının kapatılması üzerine ise Twitter sahibi ve CEO'sunun küçük bir erkek çocuğu gibi kapris yaptığını ve bunun görmezden gelinmeyeceğini belirtti. Üçüncü taraf uygulamalarını kullanan kişiler, bu durumun korkunç derecede profesyonelce olmadığını söyleyerek platformdan ayrıldıklarını belirten açıklamalar yaptı.

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Öte yandan henüz iki gün üçüncü taraf uygulamaların reklam gelirlerinin önüne geçtiği için Elon Musk'ın kasıtlı olarak bunu gerçekleştirdiği haberleri de ortaya çıktı. Bir Tweetbot kullanıcısı, Insider için verdiği röportajda Mastodon'a geçiş yaptığını da belirterek şu sözleri söyledi:

"Twitter'dan tamamen iletişim eksikliği ve bunun kesinlikle hiçbir uyarı olmadan gerçekleşmesi son derece profesyonelce değil ve öfke uyandırıyor."

Bir Twitterrific kullanıcısı ise konuyla ilgili şu sözleri ekledi:

"Twitter bu rotayı izlemeye devam ederse kesinlikle Twitter kullanımımı azaltacağım. Sonunda Twitter'ı kesin olarak bırakmam için beni motive eden şey bu olabilir."

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitter'ın Tweetbot ve Twitterrific uygulamalarının askıları kaldırılmalı mı ve Elon Musk uygulamaları gerçekten reklamlar için mi askıya aldı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.