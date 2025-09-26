Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamındaki ELMAS Programı İstanbul Çalıştayı gerçekleştirildi

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde hayata geçirilen Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamındaki ELMAS Programı İstanbul Çalıştayı, Teknopark İstanbul'da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla başlatılan Milli Yetkinlik Hamlesinin uygulamalarından biri olan ELMAS Programı, lise düzeyindeki öğrencileri siber güvenlik, yapay zeka ve ileri teknoloji alanlarında yetiştirerek sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacına cevap veriyor. Teknopark İstanbul yerleşkesinde düzenlenen etkinlik sektör temsilcilerini, eğitimcileri ve öğrencileri bir araya getirdi. Çalıştayda 'İhtiyaç Analizi' ve 'Soru-Yanıt' oturumları gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk ve tek Siber Güvenlik Lisesi olan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, programın öncü kurumları arasında yer alıyor. Henüz ilk mezunlarını vermemiş olmasına rağmen ulusal ve uluslararası yarışmalarda, Erasmus projelerinde ve sektör iş birliklerinde elde ettiği başarılarla dikkat çeken okul, gençlerin potansiyelini yansıtmak için çalışmaya devam ediyor. Düzenlenen etkinliğe Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş katılım sağladı. Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş düzenlenen etkinlikle ilgili; "Elmas Programı, Savunma Sanayii Başkanlığımız liderliğinde yürütülen Milli Yetkinlik Hamlesi'nin stratejik adımlarından biridir. Çünkü biz savunma sanayiinde yalnızca bugünün projelerine değil, yarının teknolojilerine yön verecek insan kaynağına yatırım yapıyoruz. Bugün Teknopark İstanbul'da gördüğümüz ilgi ve katkılar, aslında sektörümüzün bu vizyonu ne kadar sahiplendiğini de ortaya koyuyor." dedi.

'SADECE BUGÜNÜN DEĞİL GELECEĞİN İHTİYAÇLARINI DA ÖNGÖREN BİR MODEL İNŞA EDİYORUZ'

Yaptıkları çalışmalarda geleceğin ihtiyaçlarını ön gördüklerini belirten Karataş, "Önümüzdeki dönemde 90 binin üzerinde olan insan kaynağımızı 158 bine çıkaracak bir büyüme bekliyoruz. Bu muazzam artışı doğru yetkinliklerle desteklemek için mesleki eğitimden başlayarak kapsamlı bir dönüşüm hayata geçiriyoruz. Elmas Programı ile liselerimizdeki gençlerimize yalnızca teknik beceriler kazandırmayı değil; aynı zamanda savunma sanayiimizin ruhuna uygun davranışsal yetkinlikler de kazandırmayı hedefliyoruz.

Bugün burada sektör temsilcileriyle yaptığımız istişareler, gençlerimizin hangi alanlarda desteklenmesi gerektiğine dair önemli veriler sunuyor. Böylece sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da öngören bir model inşa ediyoruz. Teknopark İstanbul'un ev sahipliği ve firmalarımızın katkılarıyla bu program, ülkemizin savunma sanayi ekosistemini çok daha güçlü bir geleceğe taşıyacaktır" dedi. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol, "Savunma sanayimizin en büyük güvencesi projelerimiz değil, bu projeleri hayata geçirecek nitelikli gençlerimizdir. ELMAS Programı, gençlerimizi yalnızca bugünün değil yarının da mesleklerine hazırlıyor. Burada yetişen öğrencilerimiz ülkemizin teknoloji bağımsızlığının doğrudan aktörleri olacaktır" dedi.