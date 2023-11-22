'Milli Teknoloji Hamlesi' ile küllerimizden yeniden doğduk (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi açılışının ardından Trabzon Üniversitesi'nde düzenlenen 'Yapay Zeka ve Robotik Kodlama Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Kacır, 'Yapay zeka başta olmak üzere, dijital teknoloji alanlarında muazzam değişimler yaşanıyor. Sosyal hayattan iş süreçlerine, üretim modellerinden, tüketici davranışlarına kadar tüm alanlarda değer üretimi, veri temelli yenilikçi yaklaşımlarla yeniden şekilleniyor. Türkiye olarak, dijitalleşmenin getirdiği bu yeni dünya düzeninde, üreten ve politika belirleyen bir güç olmamızı sağlayacak olan insan kaynağı altyapısını inşa ediyoruzö dedi.

'KÜRESEL EKONOMİYE 15 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNDE KATKISI ÖNGÖRÜLÜYOR'

Tıptan savunma sektörüne kadar birçok akıllı sistemin çekirdeğini yapay zekanın oluşturduğunı belirten Bakan Kacır, 'Yıllık ihracatımız 254 milyar dolara erişerek tarihi bir rekora imza attı. Doğuştan elektrikli, yerli ve milli akıllı otomobilimiz Togg artık yollarda. Türkiye Yüzyılı'nda daha büyük başarı hikayeleri oluşturmak için; tıpkı milli SİHA'larımızı ve Togg'u geliştirirken olduğu gibi; yenilikçi teknolojilerde yetkinliklerimizi güçlendirmeye odaklanacağız. Bunlardan biri de şüphesiz yapay zeka. Günümüzde haberleşmeden havacılığa, tıptan savunma sektörüne kadar birçok akıllı sistemin çekirdeğini yapay zeka oluşturuyor. Veri analitiği ve öğrenme algoritmalarındaki ilerlemelerle birlikte yapay zeka, yaşamımızda her geçen gün daha derin ve dönüştürücü etkiler oluşturuyor. 2030 yılına kadar, yapay zekanın küresel ekonomiye 15 trilyon doların üzerinde bir katkı yapması öngörülüyorö diye konuştu.

'HEDEFİMİZ, FIRSATLARI HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR KILMA'

Ulusal Yapay Zeka Stratejisini 2021 yılında devreye aldıklarını hatırlatan Bakan Kacır, şunları söyledi 'Hedefimiz, teknolojik değişimlerin getirdiği fırsatları herkes için erişilebilir kılmak, Türkiye Yüzyılını inşa ederken genç ve dinamik nüfusumuzun itici güç olmasını sağlamaktır. İşte bu nedenle, Ulusal Yapay Zeka Stratejimizi 2021 yılında devreye aldık. Yenilikçi teknoloji alanlarında ihtiyaç duyulan ve özel uzmanlıklara sahip araştırma altyapısının oluşturulmasını, çalışmalarımızın odağına aldık. Yapay zeka ekosistemini harekete geçirmek ve ekosistemin paydaşları arasındaki iş birliğini güçlendirmek üzere TÜBİTAK bünyesinde Yapay Zeka Enstitüsü'nü kurduk. 'Yapay Zeka Ekosistem Çağrıları Programı' ile yapay zeka çözümlerine ihtiyaç duyan şirketlerimizin, yerli teknoloji tedarikçisi KOBİ'ler ve araştırma merkezleriyle ortak konsorsiyum projelerini destekliyoruz. Bu kapsamda 2022 yılında, 10 konsorsiyuma toplam 18 milyon TL destek sağladık. Yenilikçi teknolojilerde söz sahibi olmanın anahtarı; nitelikli insan kaynağıdır. Bu anlayışla, ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak her adımın odağına, insan kaynağımızı alıyoruz.ö

Merkez hakkında da bilgi paylaşan Bakan Kacır, 'Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, çocukların ve gençlerin dijital yetkinliklerini güçlendirecek 63 projeye 318 milyon TL destek verdik. Yararlanıcıların eş-finansmanıyla beraber projelerin toplam bütçesi; 400 milyon TL'yi aştı. Program kapsamında 9,7 milyon lira destek sağladığımız 'Yapay Zeka ve Robotik Kodlama Merkezi' ile gençlerimizin yapay zeka ve robotik kodlama başta olmak üzere dijital yetkinliklerini güçlendiriyoruz. Çünkü bu ülkenin en büyük gücü genç ve dinamik nüfusu. Milyarlarca dolarlık küresel teknoloji firmalarının kurucularına ve ekiplerine baktığımızda gençleri görüyoruz. Ülke olarak kendi gençliğimize erken yaşta doğru yetkinlikleri kazandırabilirsek Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzda hedeflerimize daha hızlı bir şekilde ulaşacağızö dedi. Bakan Kacır, konuşmasının ardından kurdele keserek açılışını gerçekleştirdiği Yapay Zeka ve Robotik Kodlama Merkezi'ni gezdi. (DHA)