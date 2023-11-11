Milli SİHA Bayraktar TB3, 5. uçuş testini başarıyla tamamladı
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BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı, orta irtifadaki sistem performansının ölçüldüğü 5. uçuş testini başarıyla tamamladı. Test süreci devam eden Milli SİHA, 6 saatlik başarılı bir uçuş gerçekleştirdi.
BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3 orta irtifadaki sistem performansının ölçüldüğü 5'nci uçuş testini başarıyla tamamladı.
Bayraktar TB3 SİHA'nın test süreci devam ediyor. 5. uçuş testi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirildi.
test uçuşu kapsamında orta irtifada gerçekleştirdiği performans testi sırasında ilk kez iniş takımları kapalı şekilde uçtu. Milli SİHA, 6 saatlik başarılı uçuş testi gerçekleştirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji