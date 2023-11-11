Haberler ›› Teknoloji ›› Milli SİHA Bayraktar TB3, 5. uçuş testini başarıyla tamamladı

Milli SİHA Bayraktar TB3, 5. uçuş testini başarıyla tamamladı

BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı, orta irtifadaki sistem performansının ölçüldüğü 5. uçuş testini başarıyla tamamladı. Test süreci devam eden Milli SİHA, 6 saatlik başarılı bir uçuş gerçekleştirdi.