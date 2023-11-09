Milli Roket SORS, 100 km irtifayı geçti

Türkiye'nin milli roketi SORS, DeltaV tarafından yapılan test fırlatışında 100 km irtifayı aşarak uzaydaki ilk hibrit roket sistemi ateşlemesini başardı. SORS, hibrit roket teknolojisi ve birden fazla ateşleme özelliğiyle dikkat çekiyor.

İlk testlerine 2021 yılında başlanan milli roketten şaşırtan başarılar geliyor. DeltaV şirketi tarafından geliştirilen SORS isimli roket, geçtiğimiz günlerde yapılan fırlatışta 100 kilometre irtifayı geçmeyi başardı. Bu da uzaydaki ilk hibrit roket sistemi ateşlemesinin başarılı olduğu anlamına geliyor.

DeltaV, SORS roketini 100 km'de ateşledi

Türkiye, Milli Uzay Programı'nı kendi imkanlarıyla yapmayı planlıyor. Sonda Roket Sistemi (SORS) olarak adlandırılan ve DeltaV tarafından denemeleri yapılan milli roket, dünya yörüngesine çıktıktan sonra harekete geçiyor.

Cumhuriyetin 100. yılında bu gurur HEPİMİZİN! Sonda roket sistemimiz SORS, 100 km irtifayı geçti ve 2. kademesinde ateşlenen Hibrit İtki Sistemi (HİS) "Uzayda ateşlenen ilk hibrit sistem" oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun????. #cumhuriyet100yaşında #deltavuzay pic.twitter.com/O7FdCYIWyY — Deltav Uzay (@DeltavUzay) October 29, 2023

Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarına özel olarak gerçekleştirilen test fırlatışında ise bir ilke imza atıldı. SORS testinin bir parçası olan Hibrit İtki Sistemi'nin (HİS) 100 km irtifayı başarıyla geçtiğini ve böylece sistemin uzayda ateşlenen ilk hibrit sistem olduğunu açıkladı.

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SORS, hibrit roket teknolojisini kullanan dünyanın en kabiliyetli sonda roket sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Hibrit yakıtların güvenli kullanımı ile birden fazla ateşleme özelliği, SORS'u alternatiflere üstün kılıyor.

DeltaV Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Arif Karabeyoğlu'nun açıklamasına göre, sistem şu ana kadar 17'den fazla başarılı test uçuşu gerçekleştirdi. Karabeyoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılında bu başarının tüm Türkiye'nin ortak gururu olduğunu ifade etti.

HİS sistemi, Ay'a yapılması planlanan Ay'a sert iniş görevi için tasarlanıyor. Sistemin, yörünge operasyonlarında kullanılan ilk hibrit proje olması hedefleniyor. Ayrıca maliyet ve güvenlik avantajı sayesinde yörünge görevlerinde de kullanılabilecek.