Milli Muharip Uçak iniş takımları üzerinde! Son hali (Görsel)

Milli Muharip Uçak için peş peşe gelişmeler yaşanıyor. Son olarak gövde montajı tamamlanan MMU, bugün iniş takımları üzerinde görüldü.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ gibi ilgili kurumlar hava araçları konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Milli Muharip Uçak (MMU/TF-X) için ön, orta ve arka gövde parçalarının üretimi tamamlandı ve montajı gerçekleştirildi. Bugün de iniş takımları ve kuyruk parçalarının entegre edildiği görsel ortaya çıktı.

Milli Muharip Uçak prototip montajında sona gelindi!

TUSAŞ, Hürkuş'un ardından Hürjet ve Milli Muharip Uçak üretimi için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde montaj hattından çıkan Hürjet'in 2. prototipinin hangar dışına çıkarıldığı video paylaşıldı. İlkine dair bir görsel yayınlanmamış olsa da geçtiğimiz aylarda yer testlerine başlandığı söylendi.

1?? Milli Muharip Uçak iniş takımları üzerinde 2?? Dünyanın en büyük 5. nesil savaş uçağı olacak 3?? Prototipte F110/ Seri üretimde TEI üretimi yerli motor 4?? Hedef F-35 değil, F-22 5?? Üstün manevra kabiliyeti, düşük radar görünürlüğü ve dahası 6?? İlk uçuş 2025, Teslim tarihi 2028 pic.twitter.com/SY9AJsune1 — M. Can AKA (@mcaka_17) December 26, 2022

Bugün ise gövde parçalarının birleşimi sonrasında TUSAŞ tarafından görselleri yayınlanan Milli Muharip Uçak (MMU/ TF-X) arka kuyruk parçaları ve iniş takımı montaj aşamasını tamamladı. Henüz resmi bir paylaşım olmasa da son halinin fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

https://shiftdelete.net/tusas-mius-insansiz-savas-ucagi

Aşağıda paylaştığımız fotoğraflarda gövde montajı tamamlanmış haliyle seri üretim için planlanan tasarım arasındaki farkı görebilirsiniz. Prototipte F-16 (F-110), seri üretimde ise TEI üretimi yerli motorların kullanılması planlanıyor. Dikkatleri çeken bir diğer detay da kızılötesi arama ve takip (IRST) sensörünün tasarımına kadar 5. nesle uygun hale getirilişi oldu..

MMU/TF-X özellikleri

Uzunluk: 21 m

Kanat açıklığı: 14 m

Yükseklik: 6 m

Itki: 2x 29.000-2x 32.500 lbs (2x F110)/ TEI üretimi 2x 35.000 lbs

Servis tavanı: 55.000+ ft

Azami hız: 1.8 Mach

G limitleri: +9g / -3.5g

Aviyonikler:

ASELSAN'ın yerli AESA radarı bütünleşik RF sistemi (BÜRFİS)

SAR (Sentetik açıklıklı radar sistemi)

IRST (Kızılötesi arama ve takip) sensörü

EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi)

Kaska monteli nişangah sistem

Diğer:

Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi

Süperseyir kabiliyeti

Uzun harekat yarıçapı

Radarda düşük görünürlük

Sensör füzyonu

Gelişmiş veri bağı kabiliyetleri

Yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti

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