Milli Muharip Uçak iniş takımları üzerinde! Son hali (Görsel)
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Milli Muharip Uçak için peş peşe gelişmeler yaşanıyor. Son olarak gövde montajı tamamlanan MMU, bugün iniş takımları üzerinde görüldü.
Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ gibi ilgili kurumlar hava araçları konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Milli Muharip Uçak (MMU/TF-X) için ön, orta ve arka gövde parçalarının üretimi tamamlandı ve montajı gerçekleştirildi. Bugün de iniş takımları ve kuyruk parçalarının entegre edildiği görsel ortaya çıktı.
Milli Muharip Uçak prototip montajında sona gelindi!
TUSAŞ, Hürkuş'un ardından Hürjet ve Milli Muharip Uçak üretimi için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde montaj hattından çıkan Hürjet'in 2. prototipinin hangar dışına çıkarıldığı video paylaşıldı. İlkine dair bir görsel yayınlanmamış olsa da geçtiğimiz aylarda yer testlerine başlandığı söylendi.
Bugün ise gövde parçalarının birleşimi sonrasında TUSAŞ tarafından görselleri yayınlanan Milli Muharip Uçak (MMU/ TF-X) arka kuyruk parçaları ve iniş takımı montaj aşamasını tamamladı. Henüz resmi bir paylaşım olmasa da son halinin fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
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Aşağıda paylaştığımız fotoğraflarda gövde montajı tamamlanmış haliyle seri üretim için planlanan tasarım arasındaki farkı görebilirsiniz. Prototipte F-16 (F-110), seri üretimde ise TEI üretimi yerli motorların kullanılması planlanıyor. Dikkatleri çeken bir diğer detay da kızılötesi arama ve takip (IRST) sensörünün tasarımına kadar 5. nesle uygun hale getirilişi oldu..
MMU/TF-X özellikleri
Uzunluk: 21 m
Kanat açıklığı: 14 m
Yükseklik: 6 m
Itki: 2x 29.000-2x 32.500 lbs (2x F110)/ TEI üretimi 2x 35.000 lbs
Servis tavanı: 55.000+ ft
Azami hız: 1.8 Mach
G limitleri: +9g / -3.5g
Aviyonikler:
ASELSAN'ın yerli AESA radarı bütünleşik RF sistemi (BÜRFİS)
SAR (Sentetik açıklıklı radar sistemi)
IRST (Kızılötesi arama ve takip) sensörü
EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi)
Kaska monteli nişangah sistem
Diğer:
Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi
Süperseyir kabiliyeti
Uzun harekat yarıçapı
Radarda düşük görünürlük
Sensör füzyonu
Gelişmiş veri bağı kabiliyetleri
Yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti
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