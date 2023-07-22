Milli Hızlı Tren Tasarımı Tamamlanmak Üzere
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milli hızlı trenin tasarım çalışmalarının yüzde 90 oranında tamamlandığını ve 2024 yılı başında ilk prototip montajına başlanacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin yerli sanayi alanında dünya çapında bir üretici ve ihracatçı ülke haline geldiğini belirterek, milli elektrikli trenlerin başarılı bir şekilde yolcu taşımacılığında kullanıldığını vurguladı.
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İşletme hızı 225 kilometre olan milli hızlı trenimizde tasarım çalışmalarımızı yüzde 90 oranında tamamladık. İlk prototip montajına 2024 yılı başında başlamayı planlıyoruz" dedi.
Bakan Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.'yi (TÜRASAŞ) ziyaret etti. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Uraloğlu, Alüminyum Gövde İmalat Fabrikası, son montaj atölyesi, kumlama atölyesi ve elektrik test atölyesinde inceleme yaptı. Uraloğlu, Adapazarı-Gebze arasında yolcu taşımacılığına 27 Mayıs tarihinde başlayan milli elektrikli trenin kokpitine geçerek sürüş gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, 21 yılda Türkiye'nin yerli sanayi alanında dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi haline geldiğini belirterek, milli elektrikli trenlerin başarıyla yolcu taşımacılığında kullanıldığının altını çizdi. Bakan Uraloğlu, "Milli elektrikli trenimizden sonra milli hızlı trenimizi de yapıyoruz. İşletme hızı 225 kilometre olan milli hızlı tren tasarım çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaları final tasarım aşamasına getirerek bu sürecin yüzde 90'nını tamamladık. Bu kapsamda üretime esas teknik resim ve teknik dokümantasyon süreci ile birlikte tedarik süreçlerine devam ediyoruz. İlk prototip montajına 2024 yılı başında başlamayı planlıyoruz. Milli elektrikli trenimizin ardından inşallah, 8 araçlı tren setine sahip olacak milli hızlı trenimizi de 2025 yılında yolcu taşımacılığına hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Ülkemiz artık hızlı tren ve yüksek hızlı trenlerini kendisi üretebilecek konumdadır. Çok yakın bir gelecekte de yurtdışından araç temin etmeye gerek kalmayacaktır" dedi.'YÜZDE 77 DOLULUK ORANI'Bakan Uraloğlu, milli elektrikli trenlerin 27 Mayıs 2023 tarihinde başladığı Adapazarı-Gebze arasında yolcu taşımacılığına başarıyla devam ettiğini hatırlatarak, "Milli elektrikli trenlerimiz 11 istasyona uğrayarak, 97 kilometre yol kat ediyor. Hizmete başladığı günden bugüne, 56 gün içerisinde 281 sefer yaptı, 27 bin 400 kilometre yol kat etti. 70 bin üstünde yolcumuza yüzde 77 kapasite doluluk oranı ile hizmet verdi. Bu ilk iki trenimize katılacak olan 3'üncü tren setimizin fabrika testleri de başarıyla devam ediyor. Diğer setlerin ise montaj işlemleri sürüyor. Fabrika testleri devam eden 3'üncü setimizi de 2023 yılının 3'üncü çeyreğinde yolcu taşımacılığına hazır hale getirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.'TOPLAM 22 SET ÜRETECEĞİZ'Bakan Uraloğlu, Togg ile 60 yıllık hayale son verdiklerini de belirterek, "Devrim Otomobilini engelleyenlere Togg ile cevap verdik. İşte burada, Sakarya'da bulunan TÜRASAŞ tesislerimizde de milli elektrikli tren setlerimizi üretiyoruz. Artık Türkiye Yüzyılındayız. Cumhuriyetimizin yeni asrı için hayal ettiğimiz, yıllardır hazırlığını yaptığımız projeleri daha da hızlandıracağız. Bu yüzyıl ülkemizin dünya tarihine damga vurduğu bir dönem olacak. Yerli ve milli ürün tedariki hususlarında tüm ilgili paydaşları bir araya getiren projelerimizle sektör ihtiyaçlarına göre çalışacağız. AB ülkelerinde de çalışabilecek özellikteki milli elektrikli tren setlerimiz de demiryolu endüstrimizin gelişmişlik düzeyinin kanıtı oldu. Şu ana kadar 2 ilk örnek ve 1 seri set olmak üzere toplamda 3 set üretilen milli elektrikli tren setlerimizden, 2024 yılına kadar 4 set, 2025 yılı sonuna kadar 15 set olmak üzere toplamda 22 set üreterek yolcu taşımacılığının önemli bir ihtiyacını karşılayacağız. 2030 yılına kadar da tren setlerinin sayısını 56'ya tamamlayacağız" diye konuştu.'GELİŞİME AÇIK OLANIN AŞAMAYACAĞI SINIR YOKTUR'
Bakan Uraloğlu, çok daha güzel hizmetlere imza atacaklarını vurgulayarak, "Yenilikçiliği kendine düstur edinen ve gelişime açık olarak farklılığı yakalayan ülkelerin aşamayacağı sınır, açamayacağı kapı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla vurguladığı gibi; hayal etmek, büyük düşünmek ve adım atmak. Tüm ulaşım hizmetlerini kat be kat artıran politikalar ve faaliyetlerle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik. Önümüzdeki 30 yılın yatırımlarını da bir bir planladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu yatırımlarımızla hayata geçirmek için çalışıyoruz. Sektörün önünü açmak için attığımız bu adımları bundan sonra da artırarak sürdüreceğiz. İnşallah, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, hep birlikte çok daha güzel hizmetlere imza atacağız" ifadelerini kullandı.