Milli Hızlı Tren Tasarımı Tamamlanmak Üzere

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İşletme hızı 225 kilometre olan milli hızlı trenimizde tasarım çalışmalarımızı yüzde 90 oranında tamamladık. İlk prototip montajına 2024 yılı başında başlamayı planlıyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.'yi (TÜRASAŞ) ziyaret etti. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Uraloğlu, Alüminyum Gövde İmalat Fabrikası, son montaj atölyesi, kumlama atölyesi ve elektrik test atölyesinde inceleme yaptı. Uraloğlu, Adapazarı-Gebze arasında yolcu taşımacılığına 27 Mayıs tarihinde başlayan milli elektrikli trenin kokpitine geçerek sürüş gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, 21 yılda Türkiye'nin yerli sanayi alanında dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi haline geldiğini belirterek, milli elektrikli trenlerin başarıyla yolcu taşımacılığında kullanıldığının altını çizdi. Bakan Uraloğlu, "Milli elektrikli trenimizden sonra milli hızlı trenimizi de yapıyoruz. İşletme hızı 225 kilometre olan milli hızlı tren tasarım çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaları final tasarım aşamasına getirerek bu sürecin yüzde 90'nını tamamladık. Bu kapsamda üretime esas teknik resim ve teknik dokümantasyon süreci ile birlikte tedarik süreçlerine devam ediyoruz. İlk prototip montajına 2024 yılı başında başlamayı planlıyoruz. Milli elektrikli trenimizin ardından inşallah, 8 araçlı tren setine sahip olacak milli hızlı trenimizi de 2025 yılında yolcu taşımacılığına hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Ülkemiz artık hızlı tren ve yüksek hızlı trenlerini kendisi üretebilecek konumdadır. Çok yakın bir gelecekte de yurtdışından araç temin etmeye gerek kalmayacaktır" dedi.

Bakan Uraloğlu, çok daha güzel hizmetlere imza atacaklarını vurgulayarak, "Yenilikçiliği kendine düstur edinen ve gelişime açık olarak farklılığı yakalayan ülkelerin aşamayacağı sınır, açamayacağı kapı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla vurguladığı gibi; hayal etmek, büyük düşünmek ve adım atmak. Tüm ulaşım hizmetlerini kat be kat artıran politikalar ve faaliyetlerle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik. Önümüzdeki 30 yılın yatırımlarını da bir bir planladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu yatırımlarımızla hayata geçirmek için çalışıyoruz. Sektörün önünü açmak için attığımız bu adımları bundan sonra da artırarak sürdüreceğiz. İnşallah, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, hep birlikte çok daha güzel hizmetlere imza atacağız" ifadelerini kullandı.