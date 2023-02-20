Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: 10 ilde okullar ne zaman açılıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretime geçiş süreci ile ilgili yaptığı paylaşımda deprem bölgelerini 3 kategoriye ayırdı.

Türkiye, 6 Şubat günü tarihinin en büyük deprem felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem ve ardından aynı gün öğle vakitlerindeki 7.6'lık deprem sarılması güç yaralara yol açtı. Bunlardan birisi de eğitim ve öğretim oldu.

10 ilde eğitim öğretime geçiş süreci 3 kategoriye ayrıldı

Depremden etkilenmeyen 71 ilde okullar bugün başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara verildiğini açıklamıştı. Bugün yapılan paylaşımla bu sürelerde değişiklikler yapıldı.

10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız. pic.twitter.com/vXFelvpgUH — Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) February 20, 2023

Bakan Özer, 10 ilde eğitim öğretime geçiş sürecinin 3 kategoriye ayrıldığını duyurdu. Bu kategorilerin belirlenmesinde okulların sağlamlık raporları esas alındı. Özer, eğitim öğretime geçiş sürecinin il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğini söyledi.

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Birinci kategoride bulunan Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'te 1 Mart'ta okullar başlayacak. İkinci kategoride yer alan Osmaniye ve Gaziantep'te ise okullar 13 Mart günü açılacak. Depremden büyük yaralar alan ve üçüncü kategoride yer alan Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da okullar 27 Mart'a kadar ertelendi.

Özer daha önce yaptığı açıklamada deprem bölgelerinde 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacağını söylemişti. Bakan, yaşanan depremin ardından bölgede yaşayan öğrencilerin (velilerinin) istemeleri halinde kendi seçecekleri illerde yer alan okullara nakil işlemleri yapılabileceğini açıkladı.