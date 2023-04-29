Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TEKNOFEST ziyaretinde bulundu. Bakanlık için ayrılan alanda kurulan stantları inceleyen ve projeler hakkında bilgi alan Özer, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine de özel röportaj verdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu yıl 7'nci kez düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023'e geldi. Milli Eğitim Bakanlığı için ayrılan; içerisinde sergi, etkinlik, deneyim alanı ve animasyon stüdyosunun bulunduğu alana gelen Bakan Özer, stantları yerinde inceledi ve projeler hakkında bilgi aldı. Bakan Özer, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından kurulan animasyon stüdyosunu da ziyaret etti. Burada stüdyoyla ilgili bilgi alan Özer, animasyon alanında da öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Alanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Özer, ardından Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hazırlık sınıfı öğrencisi Remzi Efe Arslan'a özel röportaj verdi.

"TEKNOFEST ÇATI ORGANİZASYONA DÖNÜŞTÜ"

"ÖĞRENCİLERİMİZ ARTIK BU KÜLTÜRLE YETİŞMEYE BAŞLAYACAK"

ZİYARETÇİLERİ RENKLİ ANİMASYON DÜNYASININ İÇİNE SOKUYORUZ

Öğrenci Melis Yaman ise, "Burada ilkokul ve ortaokul öğrencilerine TEKNOFEST ile ilgili soru yöneltiyoruz. Ardından hatıra fotoğrafı çekiyoruz. İlgi çok güzel, yarışma hala devam ediyor biz şu an ilgiden çok mutlu olduk" diye konuştu.