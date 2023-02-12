Milli Eğitim Bakanı açıkladı: İşte okulların başlama tarihleri!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim ve öğretimin akıbetine ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

Büyük bir yıkıma yolan açan deprem felaketinin ardından Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor. Öyle ki en çok yara alan alanların başında eğitim öğretim geliyor. Tüm ülkede eğitim öğretime 1 hafta ara verilmişti. deprem bölgelerindeki öğrenciler için planlamalar sürüyor.

Depremden etkilenen 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim öğretim planlarına ilişkin yeni kararları duyurdu. Özer, depremden etkilenen 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca diğer 71 ilde ise okulların 20 Şubat'ta başlayacağını ve yeni bir uzatmanın olmayacağını söyledi.

Özer daha önce yaptığı açıklamada deprem bölgelerinde 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacağını söylemişti. Bakan, yaşanan depremin ardından bölgede yaşayan öğrencilerin (velilerinin) istemeleri halinde kendi seçecekleri illerde yer alan okullara nakil işlemleri yapılabileceğini açıkladı.

Deprem nedeniyle evsiz kalan vatandaşlar için kampanyalar!

Deprem bölgeleri için AFAD numaraları;

-AFAD Diyarbakır: 0412 326 1156

-AFAD Hatay: 0326 112 0000

-AFAD Maraş: 0344 221 4991

-AFAD Antep: 0342 428 1118

-AFAD Adana: 0322 227 2854

-AFAD Adıyaman: 0416 216 1231

-AFAD Urfa: 0414 313 7290

-AFAD Malatya: 0422 212 8432

-AFAD Mardin: 0482 212 3740