Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin yer aldığı Millet İttifakı veya basına yansıyan adıyla 6'lı masa, geçtiğimiz günlerde Meral Akşener'in açıklaması sonrası 5'li masaya dönüştü. Fakat bugün Akşener ile görüşülerek tekrar birleşildi. Ardından nihai kararlar alındı. İşte Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı…

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı açıklandı!

Herhangi bir erteleme olmaması halinde önümüzdeki mayıs ayınca Cumhurbaşkanı seçimi gerçekleşecek. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak MHP ve AK Parti'nin ortak oylarıyla halihazırda Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan gösterildi.

Millet İttifakı'nın ise adayı uzun zamandır belirsizdi. Nitekim son toplantıya kadar aday görüşülmediği ve bu buluşmada da 4 parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdiği için İYİ Parti masadan kalktı. Zira Akşener, kamuoyu anketlerine göre en çok oy alacak kişinin Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu olduğunu, dolayısıyla adayın da bu iki isimden biri olması gerektiğini savunuyordu.

Tabii son yaşanan olaylardan önce de birçok kişi aday belirlenmesinde geç kalındığını düşünüyordu. Nitekim kimin aday olacağı yönünde de hem destekleyen vatandaşlar hem de 6'lı masa üyeleri kararsızdı. Nitekim bugün sis perdesi kalktı. Yavaş ve İmamoğlu'nun Akşener ile görüşüp tekrar masaya katılmaya ikna etmesinin ardından görüşmeler tamamlandı ve aday belirlendi.

Bugün Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi bir araya gelerek kritik toplantıyı gerçekleştirdi. Tabii bu süreçte belirttiğimiz gibi belediye başkanları İYİ Parti lideri Akşener'i ikna etti. Toplantının ardından da beklenen açıklama yapıldı. Buna göre, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Buna ek olarak, belirtmiş olduğumuz gibi eğer bir ertelenme yaşanmazsa seçim mayıs ayında gerçekleştirilecek. Biz de seçim günü tarafsız ve şeffaf habercilik anlayışımızla, birçok platformdan alınan verileri anlık olarak güncelleyerek sizlerle an be an paylaşacağız. Siz de bizi sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip ederek bu paylaşımlarımızı görebilirsiniz.

