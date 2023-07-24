Miilux OY, IDEF'23 Savunma Sanayii Fuarı'nda ürünlerini sergileyecek

OYAK bünyesinde yer alan zırh çeliği üreticisi Miilux OY, IDEF'23 Savunma Sanayii Fuarı'nda yeni ürünlerini tanıtacak. Firma, Protection ve Miilux ürün gruplarını sergileyecek ve yeni zırh çeliği Protection 360T'yi tanıtacak. Ayrıca, yüksek mukavemetli ısıl işlemli yapı çeliği ve denizaltı inşa çeliği gibi yeni ürünlerin de geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Oyak bünyesinde yer alan zırh çeliği üreticisi Miilux OY, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) ürünlerini sergileyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenlenecek IDEF'23, 25-28 Temmuz'da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Oyak Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem'in çizdiği büyüme stratejisi doğrultusunda 2019'da OYAK Grubu Şirketleri bünyesine katılan Miilux OY, gerçekleştirdiği yatırımlar ve AR-GE çalışmalarıyla büyüme ivmesini sürdürüyor.

Ürün gamını çeşitlendirme çalışmalarına da hız kesmeden devam eden Miilux OY, IDEF'23'te yeni zırh çeliği çözümlerini tanıtacak. Fuarda Protection ve Miilux ürün gruplarını sergileyecek Miilux OY, aynı zamanda yeni zırh çeliği Protection 360T'yi de sahneye çıkaracak. Miilux OY, ürün gamına eklemek için çalışmalar yürüttüğü yüksek mukavemetli ısıl işlemli yapı çeliği ile denizaltı inşa çeliğini de etkinlikte ziyaretçiler ile buluşturacak.

Yurt dışında yoğun ilgi görmesi bekleniyor

Miilux OY'un IDEF'23'te sergileyeceği yeni zırh çeliği Protection 360T, daha kalın malzeme ihtiyacının olduğu tank ve zırhlı araç projelerinde kullanılacak. Protection ürün serisine eklenen ve uluslararası standartlara uyumlu olan Protection 360T'nin, özellikle yurt içi savunma sanayinin ihtiyacını karşılaması hedefleniyor. Protection 360T'nin, yurt dışı pazarında da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Global ısıl işlem pazarında talep gören tüm ürünleri üretme hedefi ile çalışmalarını sürdüren Miilux OY, zorlu yük taşıma ihtiyacı bulunan proje ve alanlarda kullanılacak yüksek mukavemetli ısıl işlemli yapı çeliği ailesini de genişletiyor. Bu kapsamda S690QL kalite ürünlerin saha testlerini başarıyla yürüten Miilux OY, söz konusu ürün dışında gelecek günlerde S890QL ve S960QL kalite ürünler için de saha testleri gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Dışa bağımlığı azaltacak iki yeni ürün için geri sayım başladı

Protection ve Miilux grupları haricinde yüksek mukavemetli ısıl işlemli yapı çeliği ile deniz altı inşa çeliği adındaki iki yeni ürün grubu için de çalışmalar yürüten Miilux OY, daha önce Türkiye'de üretilmeyen yüksek mukavemetli ısıl işlemli yapı çeliği ile denizaltı inşa çeliğinde dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Daha çok kaynaklı imalatlarda kullanılan ve yüksek akmaya sahip HY- 80, HY- 100 ve HY- 130 kalitelerinde ürünler geliştiren Miilux OY, yakın bir gelecekte bu ürünleri de savunma sanayisine sunmayı hedefliyor.

Ağırlıklı olarak denizaltı inşa çeliği olarak geçen ve söz konusu alandaki projelerde kullanılacak ürünlerin geliştirilme çalışmalarının yanı sıra saha testleri de başarıyla devam ediyor.