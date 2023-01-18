Midjourney'e şok! Erişimi engellenebilir

Son günlerde sık sık karşılaşmaya başladığımız yapay zeka tartışması git gide büyüyor. Son olarak Chatgpt'nin Amerika'daki bazı okullardan kaldırılmasının ardından sanatçılar da Midjourney gibi yapay zekaların işlerine tehdit olduğunu ve telif hakkı ödenmeden içerik çalındığını düşünüyor. Bu sebepten dolayı birçok sanatçı Midjourney'in de dahil olduğu şirketlere dava açtı. İşte detaylar…

Midjourney'in de dahil olduğu birçok şirket toplu davayla karşı karşıya!

Stability AI ve Midjourney gibi yapay zeka sanat oluşturma araçlarında, yeni görüntüler elde edebilmek için oluşturulan algoritma insan elinden çıkan devasa veri tabanlarını kullanır. Bu veri tabanlarının sahipleri de çoğu zaman sanatçılardır. Midjourney, Stability AI ve DeviantArt'a açılan toplu davanın sorunu, büyük ölçüde şirketlerin yapay zekayı eğitirken kullandıkları ve telif hakkıyla korunan görüntüler için herhangi bir ödeme yapmaması.

Yani sanatçıların yaptıkları eserler olmadan, bu tarz yapay zekalar eğitilemeyecek ve işlerini yapamayacaklardır. Ayrıca bu eserler telif hakkına tabii olduğu için sanatçılara göre tazminat ödenmesi gerekmekte. Davanın sonucu henüz belli değil ve yapay zekanın sık sık gündeme geldiği bu günlerde emsal bir karar teşkil edebilir.

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Öte yandan dava edilen şirketler yapay zeka tarafından üretilen görsellerin tamamen yasal olduğunu savunuyor. Sanatçıların temsil edildiği hukuk firması Joseph Saveri ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Stable Diffusion ve Midjourney gibi diğer yapay zeka görüntü ürünleri; ressamlar, fotoğrafçılar, heykeltraşlar ve diğer sanatçılar olmadan var olamazlardı. Bu yapay zekanın sahipleri çeşitli ürünlerini üretirken en az binlerce sanatçının haklarını ihlal etti. Bu görüntülerin kullanılmasının tamamen yasal olduğunu iddia etseler de henüz hiçbir mahkeme bu konuya değinmedi."

Son olarak ise stok fotoğraf servisi sağlayan şirket Shutterstock, Chat-GPT ve DALL-E gibi yapay zekaların sahibi olan OpenAI ile anlaşarak ortak bir sanat yapay zeka aracı oluşturacaklarını açıkladı. Fakat burada durum farklı. Öyle ki bu yapay zeka da kullanıcılarının istediği şekilde yapay zeka görselleri üretmesine izin verecek. Ancak Shutterstock, sanatçılara hem yapay zekayı eğitmeleri hem de görsellerin oluşturulmasında bulunan katkıları için ödeme yapacak.

Midjourney, ChatGPT gibi yapay zekaların hukuk tarafındaki sürecinin henüz başındayız. Her geçen gün artan yapay zeka sayısı ve teknolojinin ilerlemesi, hukuk tarafında pek çok yeni dava ve konu anlamına geliyor. Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sanatçılar Midjourney ve diğer şirketlere açtıkları davada haklı mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.