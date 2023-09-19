Microsoft Yenilenmiş Xbox Series X'i Tanıttı

Microsoft, FTC'den sızdırılan belgelere göre yenilenmiş Xbox Series X'in tasarımını ve özelliklerini açıkladı. Yeni konsolun dairesel bir görünüme sahip olacağı ve disk sürücüsü bulunmayacağı belirtiliyor. Ayrıca depolama alanı, bağlantı özellikleri ve enerji tüketimi gibi konularda da iyileştirmeler yapıldığı ifade ediliyor. Yeni Xbox modellerinin fiyatları ise 499 dolar ve 299 dolar olarak belirlendi.

2019'daki The Game Awards etkinliğinde piyasaya sürülen Xbox Series X, Microsoft'un şimdiye kadarki en güçlü oyun konsolu. Görünüşe göre şirket, mevcut oyun konsollarının yenilenmiş sürümleri üzerinde çalışıyor. Kısa bir süre önce FTC'den sızdırılan belgeler disk sürücüsü olmayan ve bambaşka bir tasarıma sahip Xbox Series X konsolunu gözler önüne seriyor.

Yenilenmiş Xbox Series X neler sunacak?

Microsoft'tan FTC'ye gönderilen ve yenilenmiş Xbox Series S/X konsollarının tasarımını ve özelliklerini içeren belgeler sızdırıldı. Bu noktada şirketin şimdiye kadarki en küçük konsolu Series S'in görünüşünde herhangi bir değişiklik olmazken, Series X için işlerin bambaşka bir noktaya gittiğini söyleyebiliriz.

Microsoft, yeni Xbox Series X konsolunda mevcut modeldeki kareli tasarımdan vazgeçerek dairesel bir görünüme geçiyor. Öte yandan sızdırılan görsellere baktığımızda modelde herhangi bir disk sürücüsünün olmadığını görüyoruz.

Xbox'un gelecek nesil konsolunun çıkış tarihi belli oldu

Cihaz, 2 TB depolama alanına sahip olacak. Aynı zamanda USB-C bağlantı noktasıyla kullanıcı karşısına çıkacak. Konsolun verimliliği ve güç tüketimi de ciddi ölçüde iyileştirildi. Zira burada mevcut modele göre enerji tüketimi yüzde 15 oranında azaltılıyor. Bunun dışında bekleme modundayken yüzde 20 daha az güç tüketecek. 6 nm mimariyle gelecek cihazda Wi-Fi 6E desteği ve Bluetooth 5.2 gibi bağlantı özellikleri de mevcut olacak.

Oyun konsollarının fiyatları da belli oldu. FTC belgelerine göre Series X, 499 dolarlık bir fiyat etiketiyle vitrine çıkacak. Serinin uygun fiyatlı modeli Series S ise 299 dolardan satılacak. Ürünlerin ne zaman tanıtılacağı ise şimdilik belli değil. Ancak iddialara göre 2024 yılında tanıtılacaklar.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!