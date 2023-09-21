Microsoft, Yeni Yapay Zeka Asistanı Copilot'u Tanıttı

Microsoft, 365 aboneleri için yeni yapay zeka asistanı Copilot'u tanıttı. Copilot, Windows 11, Microsoft Edge, Bing ve Microsoft 365 uygulamalarında kullanıma sunulacak. Yeni güncelleme ile birlikte Windows 11'e 150'den fazla özellik eklenecek.

Microsoft, son aylarda yapay zeka yarışında vites artırmış durumda. Surface 2023 etkinliğinde ise yeni Microsoft Copilot isimli yapay zeka aracını görücüye çıkardı. Windows 11'den Edge ve Bing'e kadar farklı alanlarda kullanılacak araç, "günlük yapay zeka arkadaşınız" olarak tanımlanıyor.

Microsoft Copilot neler vadediyor?

Microsoft, 365 aboneleri için yeni yapay zeka asistanı Copilot'u tanıttı. Windows 11, Microsoft Edge, Bing ve Microsoft 365 uygulamalarında kullanıma sunulacak. 26 Eylül'de çıkacak 23H2 güncellemesiyle birlikte Windows 11'e Copilot desteği eklenecek.

Yeni güncelleme, Windows 11'e 150'den fazla özellik getirecek. Paint artık yapay zeka tabanlı arka plan kaldırma ve üretken yapay zeka aracı Cocreator desteği alacak. Fotoğraflar uygulaması ise tek bir tıklamayla arka planları bulanıklaştırma özelliğine sahip olacak.

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365 uygulamalarında sanal asistan görevi görerek kullanıcıların belgeleri özetlemesine, e-posta oluşturmasına, yeni Word dosyaları oluşturmasına ve hatta Teams toplantılarında özet çıkarmasına yardımcı olacak.

Öte yandan Bing de yapay zekadan nasibini alacak. Edge üzerinden görüntü oluşturmaya izin veren Bing Image Creator, OpenAI'ın yeni DALL-E 3 modeline entegre edildi. Bing ayrıca kişiselleştirilmiş arama sonuçları ve yapay zeka tabanlı alışveriş deneyimi sunacak.

Teknoloji devi, Copilot'u 1 Kasım'da Microsoft 365 kullanıcıları için piyasaya sürecek. Ancak şirket, iş ve kurumsal 365 abonelerinden aylık 30 dolar ek ücret alınacağını belirtmek gerekiyor.

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