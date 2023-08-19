Microsoft Yeni Nesil Cihazlarını ve Güncellemelerini Duyuracak

Önemli teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft, yeni nesil cihazlarını ve güncellemelerini duyuracağı bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Yeni nesil Surface bilgisayarlara ev sahipliği yapacağı etkinlikte Windows 12'nin tanıtılıp tanıtılmayacağı da merak konusu. İşte detaylar!

Önemli teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft, yeni bir haberle karşımıza çıktı. Şirket, yeni nesil cihazlarını ve güncellemelerini duyuracağı bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Yeni nesil Surface bilgisayarlara ev sahipliği yapacağı etkinlikte Windows 12'nin tanıtılıp tanıtılmayacağı da merak konusu. İşte detaylar!

Microsoft etkinliğinde neler olacak?

Microsoft, yeni nesil cihazlarını ve Windows 11 için geliştirilen güncellemelerini duyuracağı bir etkinliğe hazırlanıyor. 21 Eylül'de New York'ta gerçekleşecek olan etkinlikte şirket, yeni ürünlerini ve gelişmeleri tanıtacak.

Etkinlik kapsamında net bir şekilde nelerin tanıtılacağı hakkında bilgi yok. Ancak Surface ailesine yeni ürünlerin gelmesiyle birlikte etkinlik fazlasıyla merak uyandıracak. Bunun yanı sıra Surface serisinin yakaladığı başarı sonucunda Microsoft'un sürpriz gelişmelerle gelebileceği yüksek bir ihtimal.

Microsoft, eski Xbox'lar için PlayStation'ın yolundan gidiyor!

Ayrıca Microsoft'un Windows 11'e gelecek yeni özellikler veya yapay zeka hakkında da birtakım konulara değineceği düşünülüyor. Bunun yanı sıra bazı söylentiler Windows 12 hakkında küçük bilgilere de yer vereceği yönünde.

Eylül ayı teknoloji alanında fazlasıyla yoğun geçecek. Bunun nedeni ise Apple etkinliğinin de bu ayda gerçekleşeceği. Planlamalara göre ilk olarak Apple etkinliği sonrasında Microsoft etkinliği olacak. Ayrıca Google tarafında da bir hareketlenme söz konusu. Google'ın da eylül ya da ekim ayında Pixel cihazlarını tanıtacağı yönünde iddialar yer alıyor.

Peki, siz Microsoft etkinliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!