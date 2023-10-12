Hayatın her alanında yer almayı başaran yapay zeka, yeni bir raporla karşımıza çıktı. Ortaya çıkan rapor, birçok işletmenin yapay zekadan ne kadar kar elde ettiğine dair bir incelemeyi içeriyor. Bu inceleme içerisinde yer alan isimlerden bir de Microsoft oluyor. Rapora göre Microsoft, yapay zeka üzerinden kazandığının daha fazlasını kaybediyor.

Hayatın her alanında yer almayı başaran yapay zeka, yeni bir raporla karşımıza çıktı. Ortaya çıkan rapor, birçok işletmenin yapay zekadan ne kadar kar elde ettiğine dair bir incelemeyi içeriyor. Bu inceleme içerisinde yer alan isimlerden bir de Microsoft oluyor. Rapora göre Microsoft, yapay zeka üzerinden kazandığının daha fazlasını kaybediyor.

Microsoft ve Google, yapay zekadan hizmetlerinde fiyat artışına gidecek mi?

Yapay zeka, son yıllarda hayatın her alanında karşımıza çıkmaya başladı. Söz konusu teknoloji bu kadar hayatın içinden olurken yeni bir rapor ortaya çıktı. Teknoloji dünyasından birçok önemli ismin de yer aldığı bu rapor, şirketlerin yapay zekadan ne kadar kazanç elde ettiğini inceliyor.

Raporda dikkat çeken isimlerden biri Microsoft oldu. İncelenen raporda şirketin GitHub Copilot hizmetinin kazancına dair çeşitli bilgiler yer alıyor. GitHub Copilot, Microsoft'un OpenAı yapay zeka modelini kullanarak oluşturduğu bir asistan.

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GitHub Copilot aylık 10 dolar karşılığında bir hizmet sunuyor. Ancak raporda ortaya çıkan sonuçlarla birlikte bu hizmet, her abonelikten 20 dolardan fazlasını kaybediyor. Öyle ki bazı kullanıcılar şirkete aylık 80 dolara kadar kayıp yaşatıyor.

Bilindiği üzere yapay zeka sistemi için oldukça güçlü sistemlere gerek duyuluyor. Bu durumda da yapay zeka teknolojisinin ortaya çıkardığı sonuç da güçlü olmak zorunda. Bugünkü raporda da ortaya çıkan sonuçlar, bazı şirketlerin yapay zeka hizmetini nasıl devam ettireceğine dair soru işaretleri oluşturuyor.

Microsoft'un gelir gider durumuna baktığımızda da sürdürülebilir olma ihtimalinin düşük olduğunu görüyoruz. Ortaya çıkan bilgilere göre hem Microsoft hem de Google, yapay zeka destekli yazılım hizmetleri için fiyat artışına gitmeyi düşünüyor. Ancak bu durum henüz bir söylenti aşamasında.

Peki, siz bu Microsoft yapay zeka kazancı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!