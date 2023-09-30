Microsoft, yapay zeka için nükleer enerji kullanmayı planlıyor

Microsoft, yapay zeka modellerine güç sağlamak için nükleer enerjinin kullanılabilirliğini araştırıyor. Şirket, nükleer teknoloji program yöneticisi işe alarak bu konuda çalışmalar yapacak.

Microsoft, BingAI yapay zeka modelini çalıştırmak için büyük miktarda enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bu gücü sağlamak içinse temiz ve sürdürebilir bir güç kaynağı arayışında olan şirket gözünü nükleer enerjiye dikti. Bu sebeple yapay zeka veri merkezlerine güç sağlamak için nükleer enerji kullanma planlarını araştırıyor.

Nükleer enerji, yapay zeka için temiz ve güvenilir bir güç kaynağı olabilir

Perşembe günü yayınlanan bir iş ilanına göre şirket, yapay zeka modellerine ev sahipliği yapan veri merkezlerine güç sağlamak için nükleer enerjinin nasıl kullanılabileceğini değerlendirmek üzere bir "nükleer teknoloji program yöneticisi" işe alacak.

Teknoloji devi "bulut ve yapay zekanın bulunduğu veri merkezlerine güç sağlamak" için inşa edilmesi ve çalıştırılması büyük nükleer reaktörlerden çok daha ucuz olan mikro reaktörleri ve küçük modüler reaktörleri kullanmaya odaklanacak.

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Yapay zeka modellerinin çalıştırılması için büyük miktarda bilgi işlem gücü gerekiyor ve analizler ChatGPT gibi yapay zekaların devasa sunucu maliyetleri nedeniyle çalıştırılmasının günde 700.000 dolara kadar mal olabileceğini ortaya koyuyor. İş ilanı, Microsoft'un güce artan talebini karşılamanın yolu olarak nükleer enerjiyi gördüğünü gösteriyor.

Nükleer enerji, yapay zeka için temiz ve güvenilir bir güç kaynağı olabilir. Nükleer reaktörler, kirlilik ve sera gazı emisyonları üretmeden büyük miktarda güç üretebilir. Ayrıca bu tür enerji, kesintisiz bir güç kaynağı sağlayarak yapay zeka modellerinin kesintisiz çalışmasını garanti edebilir.

Üretken yapay zekanın muazzam enerji kullanımının çevresel etkileri konusunda artan endişeler var. Akademik analizler GPT-3 eğitiminin 550 tondan fazla karbondioksit ürettiğini ve 3,5 milyon litre su gerektirdiğini tahmin ediyor.

Microsoft kısa süre önce veri merkezlerini yenilenebilir enerjiyle çalıştırma ve emisyonları azaltma çabalarını hızlandırma sözü verdi ve 2030 yılına kadar işletmesini karbon negatif, su pozitif ve sıfır atık haline getirmeyi planlıyor.