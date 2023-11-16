Microsoft, yapay zeka alanında büyük ilerleme kaydederek kendi yapay zeka çiplerini tasarladı. Azure Maia 100 ve Azure Cobalt 100 olarak adlandırılan çipler, Azure bulut sistemlerine güç verecek.

Microsoft geçtiğimiz aylardan bu yana yapay zeka alanında büyük ilerleme kaydetti. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ya milyonlarca dolarlık yatırım sağlayan şirket, aynı zamanda kendi donanım ürünleri üzerinde de çalışıyor. Son olarak Azure bulut sistemlerine güç vermesi için Azure Maia 100 çipini görücüye çıkardı.

Microsoft, yapay zeka çipleri Maia 100 ve Cobalt 100'ü açıkladı

Microsoft, önümüzdeki yılın başlarından itibaren Azure bulut bilişim hizmetlerine güç verecek olan kendi yapay zeka çiplerini tasarladı. Azure Maia 100 ve Azure Cobalt 100 olarak adlandırılan çipler, Microsoft'un silikon laboratuvarında özel olarak üretildi.

Maia 100, TSMC'nin 5nm mimarisi üzerine inşa edildi. 105 milyardan fazla transistörle üretilen yapay zeka çipi, büyük dil modelleri için optimize edildi. 4,8 terabit toplam bant genişliğine sahip olan Maia 100'ün OpenAI'ın geri bildirimleriyle tasarlandığı aktarıldı.

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Cobalt 100 ise daha çok güç verimliliğini hedefleyen 64 bit 128 çekirdekli Arm tabanlı bir çip olarak geliştirildi. Microsoft, Arm tabanlı sunucu çiplerine göre yüzde 40'a kadar daha iyi performans sunduğunu söylüyor.

Her iki özel çipin sıvı soğutma desteğine sahip olduğu da ifade edildi. Bu, Microsoft'un sunucu raflarını yeniden tasarlamasının da önünü açtı. Bu sayede mevcut çözümlere kıyasla performans ve verimlilik konusunda önemli avantajlar sağlayacağı iddia edildi.

Microsoft kendi işlemcilerini tasarlayarak veri merkezi kapasitesini artırmayı ve yapay zeka için donanımı optimize etmeyi amaçlıyor. Yeni çipler, Microsoft'un OpenAI gibi ortaklarının hizmetlerini çalıştıracak ve Azure bulut sistemlerine güç verecek.

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