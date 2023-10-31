Microsoft, Xbox Konsollarında Üçüncü Taraf Kol Desteğini Kesebilir

Microsoft, önümüzdeki haftalardan itibaren Xbox konsollarında üçüncü taraf kol ve aksesuarların desteğini engellemeye başlayabilir. Bu karar, yüzlerce oyun kolunun kullanılamaz hale gelmesine neden olacak.

Microsoft, Xbox sahipleri için şaşırtıcı bir karara imza atıyor olabilir. Yeni bir rapora göre şirket, önümüzdeki haftalardan itibaren Xbox konsollarında üçüncü taraf kol ve aksesuarların desteğini engellemeye başlayacak. Bu, yüzlerce oyun kolunun kullanılmaz olacağı anlamına geliyor.

Xbox, üçüncü parti kol desteğini bırakıyor

Sosyal medyada ortaya çıkan yeni görüntüler, bazı oyuncuların üçüncü taraf kollara yönelik hata aldığını gösterdi. "0x82d60002" şeklinde bir hata veren Xbox, 17 Kasım'dan itibaren yetkisiz aksesuarların engelleneceğine söylemeye başladı.

Konyla ilgili konuşan bir Microsoft sözcüsü ise politika değişikliğini doğruladı. Üçüncü parti aksesuarların performans, güvenlik ve emniyet standartlarını karşılamadığını belirtti. Bu yüzden sadece Microsoft onaylı ürünleri destekleyeceklerini açıkladı.

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Turtle Beach, Razer ve PowerA gibi büyük üreticilerin lisanslı aksesuarları muhtemelen uyumlu kalmaya devam edecek. Öte yandan Microsoft Store'dan satılan ürünlerde de sorun olmayacak. Ancak uygun fiyatlı aksesuarlar devre dışı kalacak gibi duruyor.

Ancak değişiklikler, oyuncular arasında tartışma yaratmış durumda. Dövüş oyunları etkinlikleri organize eden bir YouTuber, uygun fiyatlı aksesuar kullanan kişilerin turnuvalara katılamayacağını belirtti. Ayrıca aksesuarlar için dönüştürücü üreten Brook Gaming ise erişilebilirlik için çalışacaklarını açıkladı.

Microsoft'un yakın zamanda yetkili aksesuar üreticilerini duyurması ve özellikle erişilebilirlik için bazı özel ayarlar yapması bekleniyor. Yeni politikanın, 17 Kasım'dan itibaren Xbox için uygulanmaya başlayacağını hatırlatalım.

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