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Microsoft Windows 12'nin Lansman Tarihi Belli Oldu

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Microsoft'un merakla beklenen işletim sistemi Windows 12 için tarih verildi. Windows 11 ile yeni işletim sisteminin temellerini atan Microsoft, şimdi büyük değişiklikler getiren Windows 12'yi tanıtmaya hazırlanıyor. İşte Windows 12'nin lansman tarihi.

Microsoft'un merakla beklenen işletim sistemi Windows 12 için tarih verildi. Windows 11 ile yeni işletim sisteminin temellerini atan Microsoft, şimdi büyük değişiklikler getiren Windows 12'yi tanıtmaya hazırlanıyor. İşte Windows 12'nin lansman tarihi.

Windows 12 2024'ün ikinci çeyreğinde geliyor!

Yapay zekanın büyük rol oynadığı Windows 12 için hazırlıklar tamam gibi gözüküyor. Windows 11 işletim sistemi ile istediği tepkiyi alamayan Microsoft, şimdi yeni Windows sürümü ile bakışları üzerine çekmeye hazırlanıyor. Hem de çok yakın bir tarihte.

Bugün gelen sızıntılar Windows 12'nin lansman tarihini ortaya döktü. Haziran 2024'te tüm özellikleri ile karşımıza çıkacak olan Windows'ün yeni sürümü, yapay zeka desteği ile birlikte Windows severleri bünyesine toplayacak. Geniş dil modelleri, GPT entegrasyonu ve fotoğraf düzenleyiciler gibi yapay zekaya fayda sağlayan birçok özelliği beraberinde getirecek olan Windows 12, gelişmiş GPU teknolojileri ile performans tarafında da kullanıcıları üzmeyecek.

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Windows'un yeni sürümü için artık tarih belli. Haziran 2024'te yeni işletim sistemini gözler önüne sürecek olan Microsoft, görünüşe göre hem tasarım, hem performans hem de kullanım açısından Windows kullanıcılarının beklentilerini karşılayacak. Özellikle daha yeni donanımlara sahip kullanıcılar yapay zeka desteği ile birlikte çok daha iyi bir Windows deneyimine sahip olacak.

Hala Windows 10 kullanıcısının çok fazla olduğunu bilsek de, Windows'un yeni sürümünün başarılı olacağını düşünüyoruz. Siz Windows 12 hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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