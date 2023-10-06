Microsoft Windows 12 ile abonelik tabanlı modele geçebilir

Microsoft, Windows 12 ile abonelik tabanlı bir modele geçmeyi düşünüyor. Windows 11'in son Canary yapılarında abonelikle bağlantılı özelliklerin test edildiği ortaya çıktı. Bu yeni sistem, Windows'un kullanım alışkanlıklarını değiştirebilir.

Microsoft ilk olarak 2021 yılında lanse ettiği Windows 11 ile köklü değişikliklere gideceğini açıklamıştı. Tasarım konusunda büyük yenilikler bulunuyor olsa da, yılların "ücretsiz deneme sürümü" değişmeden kaldı. Ancak şirket, Windows 12 ile abonelik tabanlı modele geçiş yapabilir.

Windows 12, abonelik ile her ay para mı isteyecek?

Windows 11'in son Canary yapılarından ilginç detaylar ortaya çıktı. Buna göre Microsoft'un abonelikle bağlantılı olabilecek bazı özellikler test ettiği belirtildi. Canary kodlarında yer alan abonelik sürümü; "Cihaz Tabanlı Abonelik" ve "Kullanıcı Tabanlı Abonelik" olarak tanımlanan ifadeleri gözler önüne serdi.

Ayrıca kullanıcının abonelik türünü sorgulayan durumlar da bulundu. "Aktif", "Aktif Değil" ve "Süresi Doldu" gibi seçeneklerle abonelik durumunun test edildiği ortaya çıktı.

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Bu, Microsoft'un Windows'un geleceğine ilişkin önceki raporlarla uyumlu görünüyor. Şirket, Windows'u giderek daha fazla buluta taşımak istiyor. Windows 11 önizlemelerinde yer alan Bulut PC gibi özellikler, Microsoft'un tek cihazda birden fazla masaüstü seçeneğini denediğini gösterdi.

Abonelik tabanlı yeni sistem ise Windows'un kullanım alışkanlıklarını tamamen değiştirebilir. Yıllardır tek seferlik kodlar satan ve bu şekilde Windows'u aktifleştiren Microsoft, cihaz ve kullanıcı tabanlı aboneliğe geçmek istiyor olabilir.

Bu özelliğin Windows Canary kodlarında bulunduğunu ve Windows 12 için test edildiğini söylemek mümkün. Microsoft, abonelik sayesinde Windows'tan sürekli gelir elde edebilecek ve bulut hizmetlerini destekleyebilecek.

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