Microsoft, Windows 11 Paint'e yapay zeka özellikleri eklemeyi planlıyor

Microsoft, Windows 11 Paint uygulamasına yapay zeka araçları dahil etmeyi planlıyor. Bu özelliklerin Ekran Alıntısı Aracı'na da entegre edileceği belirtiliyor. Yapay zeka özellikleri sayesinde metin kopyalama ve görüntü oluşturma gibi işlemler daha kolay hale gelecek.

Yapay zeka araçlarını her şeye dahil etme çabası devam ediyor ve görünüşe göre Microsoft da geride kalmak istemiyor. Kaynaklara göre Microsoft, Windows 11 Paint uygulamasına Bing'in Image Creator'ına benzer şekilde görüntüler oluşturmaya olanak tanıyacak yapay zeka araçları dahil edilecek.

Sadece Paint değil, Ekran Alıntısı Aracı da yapay zeka entegrasyonu alacak

Bu yeni özellik, Windows 11'in yerleşik ekran görüntüsü aracı olan Ekran Alıntısı Aracı için optik karakter tanıma da dahil olmak üzere listelenen diğer olası özelliklerle birlikte, ileride Windows 11'de ortaya çıkacağı bildirilen birçok özellikten sadece biri.

Bu özellik, iPhone'un halihazırda resimlerden metin kopyalanmasına izin vermesine benzer şekilde, Ekran Alıntısı Aracı ile alınan ekran görüntülerinden metin kopyalamanıza olanak tanıyacak.

Microsoft'tan Paint'e yıllar sonra sürpriz güncelleme!

Yeni raporlara göre, bu özellikler şu anda Windows 11'e aktarılmıyor, bu nedenle Windows 11 Paint uygulamasının yakın zamanda büyük bir güncelleme alması pek olası değil. Bununla birlikte, şirket yapay zekayı farklı özelliklere dahil etmenin daha fazla yolunu bulmaya çalıştığı için bunlar deneysel aşamalarda.

Microsoft'un ürünlerine daha fazla yapay zeka çalışması koymaya çalıştığını görmek şaşırtıcı değil. Şirket, özellikle Bing'e yaptığı tüm çalışmalar ve GPT dil modellemesini dahil etmesiyle yapay zekaya yatırım yapmaya büyük ilgi duyduğunu gösterdi.

Microsoft, Windows 11 Paint uygulamasına yapay zekayı getirirse, özellikle Photoshop ve Canva gibi daha profesyonel araçlarla karşılaştırıldığında program için daha yararlı olabilir.

Şimdilik, Microsoft'un ürünlerine daha fazla yapay zeka getirmek için ne yapacağı konusunda sadece varsayım yapabiliriz. Microsoft'un Eylül ayında düzenleyeceği özel etkinlikte Surface özelliği tanıtılacak, yanında bunların da tanıtılmasını bekliyoruz.