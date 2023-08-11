Microsoft, Windows 11'e RGB Kontrolü Özelliği Ekledi

Teknoloji devi Microsoft, Windows 11 işletim sistemine oyuncu donanımlarının RGB aydınlatmalarını kontrol edebilme özelliği ekledi. Bu özellik sayesinde üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duymadan aydınlatma yapılandırması yapmak mümkün olacak.

Teknoloji devi Microsoft ; Windows 11 işletim sistemine, oyuncu donanımlarına ait RGB aydınlatmalarının sistem arayüzünden kontrol edilebileceği yeni bir özellik kazandırdı. Özellik, kısa bir süre sonra tüm cihazlarda efektif bir şekilde çalışacak!

Artık RGB kontrolü için üçüncü parti bir uygulamaya ihtiyaç duymayacaksınız!

Şu ana dek, farklı üreticilerin geliştirdi RGB aydınlatmalı cihazları kontrol etmek için birçok üçüncü parti uygulamaya ihtiyaç duyulmaktaydı. Microsoft, bu hususa el atarak gerekli kontrolleri Windows 11 arayüzüne aktardı. Böylece, kullanıcılar hiçbir uygulamaya ihtiyaç duymadan aydınlatmayı yapılandırabilecekler.

Microsoft'un RGB kontrolü sağlayan yeni "Windows 11'in "Dinamik Aydınlatma" özelliği, kullanıcıların tüm cihazları için tek bir arayüz kullanabilmelerine olanak sağlıyor. Bu durum, kullanıcılara tek bir yapılandırma ile tüm cihazları rahatlıkla kontrol edebilme fırsatı sunuyor.

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Windows 11 kullanmakta olan müşterilerinin ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi temel ve pratik bir mantıkla sistem üzerinden sunmayı hedefleyen Microsoft, birçok kullanıcının ihtiyaç duyduğu bu temel özelliği yapısına kazandırmış durumda.

Söz konusu özellik, -en azından şu an için- tüm donanımlarla uyumlu bir şekilde çalışamıyor olsa da Microsoft, mümkün olan en kısa sürede popüler firmaların tamamıyla anlaşılarak özelliğin uyumluluğunun arttırılacağının altını çiziyor.

Peki, sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce RGB kontrolü, işletim sistemine dahil edilmesi gereken bir özellik miydi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.