Microsoft, Windows 11'de bazı temel uygulamaları silme imkanı sunuyor

Microsoft, Avrupa'daki Windows kullanıcıları için yeni bir güncellemeyle bazı temel uygulamaları silme imkanını getirdi. Windows 11'de Edge ve Bing gibi uygulamaları kaldırmak mümkün olacak. Detaylar haberimizde.

Microsoft, geçtiğimiz günlerde Avrupa'daki Windows kullanıcıları için yeni bir güncellemeyle gündeme geldi. Buna göre şirket, sonunda bazı temel uygulamaları silme imkanını kullanıcılara getirdi. Peki, bu uygulamalar neler? İşte detaylar!

Windows 11'de kullanıcılar Edge ve Bing'i silme şansına sahip olacak!

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden olan Microsoft, geçtiğimiz günlerde şaşırtan bir haberle gündemde yer aldı. Habere göre şirket, Windows 11'i Avrupa Birliği'nin DMA (Dijital Piyasalar Yasası) ile uyumlu hale getirmek için bazı önlemler aldı.

Bu önlemleri de geçtiğimiz günlerde açıkladı. Böylelikle Microsoft, Windows 11'de çeşitli değişiklikler yaparak kullanıcıların servis sağlayıcılar arasında seçim yapmasına ve önceden yüklenmiş çoğu uygulamayı kaldırmasına imkan sağlayacak.

Microsoft, Bing'de bu kelimeyi aramayı yasakladı!

Bundan dolayı da yüklenmiş olarak gelen ve çoğu kişinin kullanmayı tercih bile etmediği Edge tarayıcısı, Bing arama motoru ve Cortana sesli asistan gibi temel uygulamaları kaldırmak mümkün olacak. Ancak Dosya Gezgini ve Windows Phone Link gibi uygulamalar bunlara dahil değil.

Gelecek güncellemenin ardından da Windows 11 uygulama bölümündeki widget'lar kısmından MSN haber akışını da kaldırabilecekler. Bu sayede kullanıcılar, şu anda widget kısmını karmaşıklaştıran haber akışları ve reklamlardan kurtulacak. Ek olarak ihtiyaç duydukları widget'ları kullanmaya devam edecek.

Tüm bunlara rağmen Microsoft bu değişikliklerin sadece Avrupa Ekonomik Bölgesi (EEA) bölgesinde kullanıma sunulacağını belirtti. Bu nedenle de Türkiye'nin de bu pazarlar arasında yer alıp almayacağı henüz belli değil. Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyet, Danimarka, Almanya, Fransa, Macaristan, Yunanistan, Estonya, İtalya, İzlanda, İrlanda, Letonya, Finlandiya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Malta, Slovakya, Romanya, İspanya ve İsveç gibi ülkeler yer alıyor.

Peki, siz Windows 11 uygulama silme durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!