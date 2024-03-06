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Microsoft, Windows 11'de Android uygulamaları için desteği sonlandırdı

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Microsoft, kullanıcıların Windows 11'de Android uygulamalarını çalıştırmalarına olanak tanıyan hizmetini iptal ettiğini açıkladı. Android için Windows Alt Sistemi (WSA) desteği sonlandırıldı. Bu karar, kullanıcılar arasında merak uyandırdı.

Microsoft, kullanıcıların Windows 11'de Android uygulamalarını çalıştırmalarına olanak tanıyan hizmetini iptal ettiğini açıkladı. Son zamanlarda Android ve Windows bağı gitgide artırıyordu. Bu yüzden şirketin son kararı merak uyandırdı. Peki Android için Windows Alt Sistemi (WSA) desteği neden sonlandı?

Android için Windows Alt Sistemi desteği sonlandı

Windows Alt Sistemi ilk olarak 2022'de piyasaya sürüldüğünde Windows 11'i diğer sistemlerden ayıran en önemli yeniliklerden biriydi. Kullanıcıların Amazon Appstore'u yüklemelerine ve Windows 11'de Android uygulamaları açmalarına olanak tanıyordu.

Ancak Microsoft bu işlevi kullanımdan kaldırmaya karar verdi. Amazon Appstore ve Android uygulamalarını yüklemiş olan kullanıcılar, önümüzdeki yıla kadar bu destekten faydalanacak. Ancak 5 Mart 2025 tarihinden sonra Windows 11'e Android uygulamaları yüklemek mümkün olmayacak.

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Konuyla ilgili açıklamasında ise Microsoft, "Geliştirici topluluğumuzun desteği için minnettarız ve deneyimleri geliştirirken geri bildirimleri dinlemeye kararlıyız" ifadelerini kullandı. Bu kararın arkasındaki gerekçeye ilişkin ayrıntı vermekten kaçındı.

Windows Alt Sistemi, Microsoft'tan düzenli güncellemeler alarak son birkaç yıldır birçok önemli özellik almıştı. Android 12 ve 13 gibi yeni sürümler için destek de sunuyordu.

Aslında Microsoft'un işletim sisteminde sadece Windows'a odaklandığını söylemek mümkün. Geçtiğimiz yıl da Windows Mixed Reality platformunu kapatacağını açıklayarak sanal gerçeklik dünyasından çekilmişti.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz bu hizmeti kullanıyor muydunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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