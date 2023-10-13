Microsoft Windows 11 21H2 Sürümünü Durduruyor

Microsoft, Windows 11'in eski sürümlerini desteklemeyi bırakarak kullanıcıları yeni işletim sistemi olan Windows 11'e geçmeye teşvik ediyor. Windows 11 21H2 sürümü için güvenlik güncelleştirmeleri ve destek de Ekim ayından itibaren sona erecek.

Microsoft, uzun yıllardır kullanıcılarını en güncel işletim sistemi olan Windows 11'e geçirmeye çalışıyor. Bu konuda Windows 11'i daha avantajlı hale getirmek isteyen şirket, işletim sisteminin eski sürümlerini ise desteklemeyi bırakıyor. Windows 11 21H2 paketi de artık rafa kaldırılıyor.

Windows 11 21H2 sürümünden güncelleme yapın

Microsoft, bu aydan itibaren Windows 11 21H2 sürümü için güvenlik güncelleştirmeleri ve destek sağlamayı durduracağını açıkladı. 2021'in sonlarında yayınlanan bu paket, Windows 11 için çıkış yapan ilk özellik güncellemelerinden biriydi.

Şirketten paylaşılan açıklamaya göre 21H2 için son güvenlik güncelleştirmesi, Ekim ayında Windows Update aracılığıyla sunulacak. Bundan sonra ise Microsoft, sürüm için aylık güvenlik ve önizleme güncellemeleri sunmayı durduracak.

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Yazılım devi, 21H2 kullanıcılarını da bu konuda uyarmaya başladı. Hem güvenlik hem de özellik paketlerini almaya devam etmek için işletim sistemlerini 22H2'ye güncellemeye davet ediyor. Ancak Windows Update, önümüzdeki aylarda kullanıcıların yükseltme işlemini otomatik olarak gerçekleştirecek.

Microsoft'un yeni hamlesi, Windows 11'in ilk sürümü için iki yıllık desteğin sonuna işaret ediyor. Windows 11 sürümünü öğrenmek için "Ara" kısmına "Bilgisayarınız Hakkında" yazıp çıkan menüden kontrol edebilirsiniz.

Öte yandan Windows 11'in kullanım oranları da istenen seviyede değil. Çıkışından bu yana iki yıl geçen Windows 11, son verilere göre masaüstü pazar payının yüzde 25'inden daha azına hitap ediyor.

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