Microsoft Windows 10 Mobile App Store Kapatıldı

Microsoft, Windows 10 Mobile App Store'u sessiz sedasız şekilde kapattı. Kullanıcılar, App Store'un ana sayfası, uygulama sayfaları ve uygulama ayrıntıları gibi önemli bölümlerinin artık yüklenmediğini dile getirdi.

Microsoft'un mobil dünyasına hızlı bir giriş yaptığını ve başarısız olduktan sonra pazardan çekildiğini biliyoruz. Halihazırda Android tabanlı Surface Duo gibi çeşitli akıllı telefonlara sahip olsa da, Windows ve Android entegrasyonundan fazlasını yapamıyor. Son olarak Windows 10 Mobile için uygulama mağazasının kapatıldığı bildirildi.

Windows 10 Mobile App Store sessiz sedasız kapatıldı

Microsoft, Windows 10 Mobile App Store'u sessiz sedasız şekilde kapattı. Kullanıcılar, App Store'un ana sayfası, uygulama sayfaları ve uygulama ayrıntıları gibi önemli bölümlerinin artık yüklenmediğini dile getirdi.

Microsoft aslında 2019'un Aralık ayında Windows 10 Mobile için resmi desteğini sona erdirmişti. Ancak bu, cihazların güncelleme almayacağı anlamına geliyordu. App Store bir süre daha çalışmaya devam etse de, Microsoft'un mobil hizmetlerini tamamen geri çektiği görülüyor.

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2015 yılında piyasaya sürülen Lumia 950 serisi, W10 Mobile üzerinde çalışan ilk cihazdı. Ancak Microsoft, Android ve iOS'un hakim olduğu mobil alanda önemli bir pazar payı elde etmekte zorlandı. En sonunda ise odağını yapay zeka ve bilgisayar dünyasına kaydırdı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde konuşan Microsoft CEO'su Satya Nadella, Windows Phone'u daha iyi idare edilebileceğini kabul etti. Nokia yüzünden 7,6 milyar dolar kaybettiklerini açıklayan CEO, mobil alandaki yanlış adımların, önceki yöneticilerle birlikte atıldığını söyledi.

Microsoft, Windows Phone'u durdurmasına rağmen, Android uygulamalarıyla mobil alana yatırım yapmaya devam ediyor. Örneğin, Surface Duo serisi Android'li bir cihazken, Office uygulamaları ise Play Store ve App Store'dan indirilebiliyor.

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