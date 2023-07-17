Microsoft'un Activision-Blizzard'ı satın alma girişimi ABD'de onaylanmasının ardından, PlayStation sahipleri endişelenmeye başladı. Ancak Microsoft ve Sony'nin Call of Duty için anlaştığı ortaya çıktı. Buna göre yeni Call of Duty yapımları PlayStation 5 için yayınlanmaya devam edecek.

Microsoft'un Activision-Blizzard'ı satın alma girişimi ABD'de onaylanmasının ardından, PlayStation sahipleri endişelenmeye başladı. Ancak Microsoft ve Sony'nin Call of Duty için anlaştığı ortaya çıktı. Buna göre yeni Call of Duty yapımları PlayStation 5 için yayınlanmaya devam edecek.

Microsoft ve Sony'den tarihi PlayStation anlaşması

Microsoft ve Sony, Call of Duty serisinin PlayStation'da bulunmasını sağlayacak bir anlaşmaya imza attı. Activision-Blizzard'ın satılmasına karşı uzun zamandır direnen Sony, bu satın alımla birlikte rekabetin baltalanacağını iddia ediyordu. Ancak PlayStation kullanıcıları bir süre daha rahatça CoD oynayabilecek.

Xbox Yöneticisi Phil Spencer'in duyurduğu anlaşmanın detayları ise şu anda belirsiz. Microsoft ve Sony arasındaki anlaşmanın ilk aşamada Call of Duty yapımlarını içermesi bekleniyor. Diablo ve Overwatch gibi diğer oyunların Xbox'a özel olup olmayacağı bilinmiyor.

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Microsoft Başkan Yardımcısı Brad Smith de satın almayla ilgili endişeleri gideren bir açıklamada bulundu. Smith, 69 milyar dolarlık satın alımını "oyun pazarına zarar vermeyeceğini" söyledi. Bu, sevilen yapımların PlayStation veya Nintendo Switch için de çıkacağı anlamına geliyor.

Sony, Activision-Blizzard'ın satılmasına en çok karşı çıkan şirket olmuştu. ABD ve İngiltere'nin rekabet kurumlarını, rekabetin baltalanacağını dair ikna etmeye çalışmıştı. Ayrıca CoD gibi popüler yapımların PlayStation'dan kaldırılacağını iddia etmişti. Microsoft-Sony anlaşması ise bu endişeleri nihayet giderdi.

Microsoft-Activision satın alımı ABD tarafından onaylanmış olsa da, İngiltere'de belirsizlik devam ediyor. Bir süre önce soruşturmayı durduran İngiltere Rekabet Kurumu, yeni bir incelemenin başlatılabileceği mesajını verdi.

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