Microsoft ve Meta Yeni Yapay Zeka Dil Modeli Geliştirecek

Microsoft ve Meta, Llama 2 adlı yeni yapay zeka dil modelini birlikte geliştirecek. Llama 2, daha fazla veriyle eğitilerek geliştirilecek ve Microsoft Azure'un yapay zeka kataloğunu kullanacak. Bu ortaklık yapay zeka alanında büyük dil modellerinin benimsenmesini hızlandıracak.

Microsoft ve Meta yeni bir yapay zeka dil modeli geliştirmek için birlikte çalışacağını duyurdu. Büyük dil modeli (LLM) olarak tasarlanan Llama 2, Microsoft'un ortaklığıyla güçlenecek. Peki yeni dil modelinin farklılıkları neler olacak?

Microsoft ve Meta, Llama 2'yi birlikte geliştirecek

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook'ta paylaştığı son gönderide Llama 2'nin gelişmelerini detaylandırdı. Llama 2'nin yüzde 40'a yakın daha fazla veriyle eğitildiğini söyleyen Zuckerberg, mimari tarafta gelişmeler olacağını söyledi.

Bilmeyenler için Llama, Meta tarafından bu yılın Şubat ayında görücüye çıkarılan bir dil modeliydi. Büyük bir metin ve kod veri kümesiyle eğitilen bu yapay zeka modeli; metin oluşturma, tercüme, soru cevaplama ve dil çıkarımı gibi görevlerde kullanılabiliyor.

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Llama 2'nin Microsoft ile geliştirilmesi ise oldukça dikkat çekiyor. Microsoft Azure'un yapay zeka kataloğunu kullanacak yeni model, Windows sistemlerinde de desteklenecek. Böylece yapay zeka alanında çalışan geliştiricilere büyük bir destek sunacak.

Llama'nın ilk dil modeli yalnızca belirli müşterilere açılmıştı. Ancak Meta, yeni modelinin hedef kitlesini genişleterek ticari olarak sunmak istiyor. Son kullanıcılara açılıp açılmayacağı yine de belirsizliğini koruyor.

Llama 2, yapay zeka geliştirmede yeni bir çağ başlatacak gibi görünüyor. Microsoft ve Meta arasındaki ortaklık ise büyük dil modellerinin benimsenmesini hızlandıracak.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Meta'nın yeni yapay zekası neler sunacak? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.